Iran cảnh báo “canh bạc” của Mỹ nếu động binh

Hệ thống tên lửa được trưng bày ở Iran (Ảnh: Reuters).

"Nếu có một cuộc tấn công hoặc hành động gây hấn chống lại Iran, chúng tôi sẽ đáp trả theo kế hoạch phòng thủ của mình... Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một canh bạc thực sự", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi tuyên bố hôm 24/2.

Ông Takht-Ravanchi khẳng định Iran sẵn sàng thực hiện bất kỳ bước đi cần thiết nào để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

"Chúng tôi sẵn sàng đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để điều này xảy ra. Chúng tôi sẽ bước vào phòng đàm phán ở Geneva với sự trung thực và thiện chí tuyệt đối", ông Takht-Ravanchi tuyên bố.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 23/2 tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, kể cả các cuộc tấn công hạn chế, vào lãnh thổ Iran đều sẽ bị coi là “hành động gây hấn” và sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả từ phía Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố: "Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có quyền tự vệ”. Ông cũng ám chỉ rằng các lợi ích của Mỹ trong khu vực sẽ bị coi là các mục tiêu tiềm năng trong đòn trả đũa của Iran.

Phát biểu của các quan chức Iran được đưa ra khi hai nước chuẩn bị cho vòng đàm phán mới.

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 23/2 cho biết cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26/2 tại Geneva, với sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, những người sẽ gặp gỡ phái đoàn Iran để đàm phán.

Hai nước đã nối lại đàm phán vào đầu tháng này khi Mỹ tăng cường năng lực quân sự ở Trung Đông. Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 24/2 nói rằng lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn là ngoại giao, nhưng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran sẽ nghiêm túc xem xét việc kết hợp gửi một nửa lượng uranium được làm giàu cao nhất ra nước ngoài, pha loãng phần còn lại và tham gia vào việc thành lập một liên minh làm giàu uranium khu vực.

Theo quan chức Iran, Tehran làm điều này để đổi lấy sự công nhận của Mỹ về quyền "làm giàu uranium vì mục đích hòa bình" của Iran theo một thỏa thuận cũng bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên vào năm ngoái không đạt được thỏa thuận nào, chủ yếu do mâu thuẫn về yêu cầu của Mỹ rằng Iran phải từ bỏ việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình. Washington coi việc Iran làm giàu uranium là con đường dẫn đến chế tạo bom hạt nhân.

Iran luôn phủ nhận việc sở hữu những loại vũ khí hạt nhân như vậy.

Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, từ đó hạn chế nỗ lực làm giàu uranium của Iran.

Tổng thống Trump nói rằng các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đã bị "phá hủy". Tuy nhiên, Iran được cho là vẫn sở hữu các kho dự trữ uranium đã được làm giàu trước đó, mà Washington muốn nước này từ bỏ.

Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến Trung Đông trong những tuần gần đây, cùng với các máy bay và tàu chiến khác, đồng thời tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran.