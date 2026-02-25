Tổng thống Trump nói tên lửa Iran có thể sớm vươn tới Mỹ, Tehran lên tiếng

Vụ nổ trong cuộc tập trận quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và hải quân Iran tại eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 24/2, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran có “tham vọng hạt nhân nguy hiểm” khi Mỹ gia tăng áp lực bằng việc triển khai quân sự quy mô lớn quanh vùng Vịnh.

Ông Trump tuyên bố Tehran “đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài, và họ đang nỗ lực chế tạo các tên lửa sẽ sớm vươn tới lãnh thổ Mỹ”.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng Iran muốn “bắt đầu lại từ đầu” với chương trình hạt nhân của mình và “lúc này lại đang theo đuổi tham vọng hạt nhân của họ”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 25/2 đã bác bỏ những tuyên bố trên.

“Những cáo buộc mà họ đưa ra liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, tên lửa đạn đạo của Iran và số thương vong trong cuộc bạo loạn hồi tháng 1 chỉ đơn giản là sự lặp lại của những lời nói sai lệch quá đáng”, ông Baqaei viết trên mạng xã hội X.

Phương Tây tin rằng Iran đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử, nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Ông Trump cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Tehran nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, cảnh báo ngay cả một cuộc tấn công hạn chế cũng “sẽ bị coi là hành động gây hấn”.

Vài giờ trước Thông điệp Liên bang của ông Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố một thỏa thuận nhằm tránh xung đột quân sự hiện nằm trong tầm tay.

“Chúng ta có một cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có, giải quyết các mối quan ngại chung và đạt được lợi ích chung”, ông Araghchi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhấn mạnh thêm rằng một thỏa thuận “nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên”.

Ông cam kết Iran, “trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân”, nhưng nhấn mạnh quyền của đất nước trong việc “khai thác lợi ích từ công nghệ hạt nhân hòa bình”.

Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân vào năm 2025, nhưng các cuộc đàm phán này đã dừng lại sau khi cuộc tấn công chưa từng có của Israel vào Iran gây ra cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

Mỹ và Iran dự kiến gặp nhau trong vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 26/2 tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Trong thời gian qua, Mỹ điều động hạm đội lớn trong tầm tấn công Iran, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống cũng đang hướng tới khu vực. Hai nhóm tàu này bao gồm hàng nghìn quân nhân và 150 máy bay.