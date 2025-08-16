Phản ứng tích cực của Nga sau cuộc gặp lịch sử ở Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 (Ảnh: Tass).

Đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, cho biết Mỹ đã tiếp đón Nga "rất nồng nhiệt" tại Alaska vào ngày 15/8 và hai nước sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 6 năm.

"Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska chắc chắn đã diễn ra hiệu quả. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề và nhất trí về nhiều vấn đề", ông Dmitriev nói.

Ông Dmitriev, một thành viên trong phái đoàn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

"Một số vấn đề cần được thống nhất, và chắc chắn Tổng thống Trump cần nêu bật tiềm năng hợp tác kinh tế đáng kể giữa Mỹ và Nga", ông Dmitriev nói thêm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ Mỹ - Nga trong tương lai bất chấp nhiều sự phản đối, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ này", quan chức Nga nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Tổng thống Nga và Mỹ đã có cuộc trao đổi rất tích cực tại Alaska.

"Cuộc trao đổi thực sự rất tích cực và hai tổng thống đã thảo luận về điều đó. Cuộc trao đổi này cho phép chúng tôi tự tin tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước trên con đường tìm kiếm các giải pháp", ông Peskov nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma (Hạ viện) Quốc gia Nga Leonid Slutsky cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ "hoàn toàn phù hợp với phương châm: theo đuổi hòa bình". Ông mô tả cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump là một bước đi "hiệu quả" hướng tới giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Slutsky mô tả các cuộc đàm phán là một "bước ngoặt quan trọng" trong việc khôi phục hợp tác. Quan chức Nga nói thêm rằng hội nghị Anchorage sẽ đi vào lịch sử như một cột mốc trong quan hệ song phương.

Tổng thống Trump đón tiếp Tổng thống Putin tại Alaska

Nhà bình luận chính trị Nga Sergey Poletaev nhận định, hội nghị thượng đỉnh Alaska là một cột mốc quan trọng trong sự hình thành một trật tự thế giới mới và là "một biểu tượng của một kỷ nguyên đang thay đổi".

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Alaska, Tổng thống Putin ca ngợi các cuộc hội đàm với Tổng thống Trump “rất hữu ích và mang tính xây dựng”.

Về hợp tác thương mại, theo ông Putin, thương mại Nga - Mỹ bắt đầu tăng trưởng dưới thời Tổng thốngTrump, mặc dù tốc độ tăng trưởng hiện tại chưa cao. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng hai nước có “rất nhiều lĩnh vực tiềm năng để hợp tác”.

"Hợp tác kinh doanh và đầu tư Nga - Mỹ rõ ràng có rất nhiều tiềm năng. Nga và Mỹ có nhiều điều để trao đổi trong lĩnh vực thương mại, lĩnh vực năng lượng, công nghiệp số, công nghệ cao và thám hiểm không gian. Hợp tác Bắc Cực cũng có vẻ phù hợp, cũng như việc nối lại các mối quan hệ liên khu vực, đặc biệt là giữa vùng Viễn Đông của Nga và Bờ Tây Mỹ”, ông Putin nêu rõ.

Về xung đột Ukraine, ông Putin cho rằng thỏa thuận đạt được ở Alaska "sẽ là điểm khởi đầu cho việc giải quyết vấn đề Ukraine" và cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Theo ông Putin, Nga quan tâm đến việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine và Moscow cũng sẵn sàng nỗ lực để đảm bảo an ninh cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng thỏa thuận đạt được với Trump sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột ở Ukraine được đảm bảo "càng sớm càng tốt".