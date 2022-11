Ông Zelensky: Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa vào Ukraine

Tổ hợp S-300 của Nga phóng tên lửa trong một cuộc tập trận gần Astrankhan, Nga năm 2019 (Ảnh: Reuters).

"Hôm nay là ngày xung đột thứ 270. Nga đã sử dụng hơn 4.700 tên lửa", hãng tin Ukrainsk Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/11 cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm: "Hàng trăm thành phố của chúng tôi đã bị thiêu rụi. Hàng nghìn người thiệt mạng. Hàng trăm nghìn người phải sơ tán sang Nga. Hàng triệu người phải tị nạn ở các nước khác để tránh xung đột".

Ông Zelensky cũng nhắc lại cái mà ông gọi là "công thức hòa bình của Ukraine".

"Công thức hòa bình của Ukraine rất rõ ràng, mỗi luận điểm đều được xem xét rất kỹ lưỡng. An toàn hạt nhân, phóng xạ; An ninh lương thực; An ninh năng lượng; Trả tự do cho toàn bộ tù binh và những người bị ép sơ tán; Tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, khôi phục trật tự thế giới; Nga phải rút quân, ngừng các hành động thù địch; Khôi phục tư pháp; Ngăn chặn nguy cơ leo thang; Ấn định chấm dứt xung đột", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông cũng kêu gọi lãnh đạo thế giới lựa chọn những yếu tố trong "công thức hòa bình" mà họ có thể giúp Ukraine thực hiện.

Xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ 10 song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Gần đây, Nga liên tục thực hiện các cuộc tập kích tên lửa diện rộng nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine như lưới điện. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cuối tuần trước cho biết: "Gần một nửa hệ thống năng lượng của chúng tôi đã bị vô hiệu hóa".

Công ty điện nhà nước Ukraine Ukrenergo cho biết mạng lưới điện ở nước này đang phải hứng chịu những cuộc tấn công của Nga. "Đối phương đã thực hiện 6 cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn: ngày 10/10, ngày 11/10, ngày 17/10, ngày 31/10, ngày 11/11 và ngày 15/11", thông báo của Ukrenergo nêu rõ.

Điều này khiến hàng triệu người dân Ukraine phải sống trong cảnh mất điện, nước cũng như hệ thống sưởi và đường dây liên lạc trong bối cảnh mùa đông đang tới gần. Kiev đã kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây ngoài hỗ trợ khí tài quân sự cũng hỗ trợ trang thiết bị năng lượng.

Tháng trước, giới chức quân sự Ukraine đánh giá, kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt sau nhiều tháng xung đột.

Tuy nhiên, báo New York Times dẫn nhận định của giới quân sự Ukraine và phương Tây đã đưa ra những lý do khiến Moscow vẫn có thể tiến hành các đợt tập kích diện rộng vào Ukraine.

Thứ nhất, Nga có thể đang tăng cường sản xuất tên lửa mới. "Nhiều khả năng các dây chuyền sản xuất tên lửa của Nga đang hoạt động hết công suất. Nền kinh tế nước này gần như chuyển sang thời chiến, hàng loạt nhà máy công nghiệp quốc phòng đang làm việc 3 ca và cả cuối tuần", tạp chí quốc phòng IHS Janes có trụ sở tại Anh bình luận.

Thứ hai, Moscow có thể đang tận dụng kho tên lửa phòng không như S-300 để tấn công mặt đất.

Thứ ba, không loại trừ khả năng Nga tìm nguồn cung từ bên ngoài như Iran. Tuy vậy, cả Nga và Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Thứ tư, phương Tây tin rằng, ngoài khí tài sử dụng ở Ukraine, Nga vẫn duy trì kho dự trữ vũ khí đề phòng xung đột với NATO nổ ra và khi tình hình ở Ukraine căng thẳng, Moscow có thể rút khí tài từ kho này.