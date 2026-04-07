Ông Trump: Tôi muốn kiểm soát dầu Iran, song người Mỹ muốn chúng tôi trở về

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ giữ lấy số dầu đó (của Iran). Nhưng tôi cũng muốn làm cho người dân của đất nước chúng ta hạnh phúc”, Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo ngày 6/4.

Ông nói: “Thật không may là người dân Mỹ muốn thấy chúng ta trở về nhà. Nếu quyền quyết định thuộc về tôi, tôi sẽ lấy dầu, tôi sẽ giữ lấy dầu, nó sẽ mang lại rất nhiều tiền. Tôi cũng sẽ chăm sóc người dân Iran tốt hơn nhiều so với cách họ đã được chăm sóc từ trước đến nay”.

Cho rằng người dân Mỹ không đủ kiên nhẫn, ông nói: “Hãy nhớ rằng, các cuộc chiến thường kéo dài nhiều năm. Chúng ta mới ở đó được 34 ngày”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đưa ra lập trường này. Hôm 1/4, ông cũng cho biết, ông thích lấy dầu từ Iran, nhưng người dân Mỹ không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc này mà chỉ muốn cuộc chiến kết thúc.

"Chúng ta hoàn toàn có thể lấy dầu của họ. Nhưng mọi người biết đấy, tôi không chắc người dân trong nước có đủ kiên nhẫn để làm việc đó hay không. Họ muốn cuộc chiến kết thúc", ông nói.

Chủ nhân Nhà Trắng phát biểu: "Nếu chúng ta tiếp tục chiến dịch, tôi muốn lấy dầu ở đó. Chúng ta có thể làm việc này rất dễ dàng. Tôi muốn như vậy, nhưng người dân trong nước thì muốn giành chiến thắng đi, cứ thắng rồi về nước thôi. Tôi thấy phương án này cũng được, vì chúng ta đã có rất nhiều dầu rồi", ông Trump nhấn mạnh.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố tuần trước cho thấy 3/4 người Mỹ phản đối việc triển khai bộ binh tại Iran. Hơn một nửa số người được khảo sát cho rằng cuộc chiến ở Iran sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của chính họ.

Kể từ khi phối hợp với Israel mở chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2, ông Trump đã đưa ra những tuyên bố khác nhau về mục tiêu chính của chiến dịch. Tại cuộc họp báo hôm qua, ông cho biết, ưu tiên hàng đầu của Mỹ là mở lại eo biển Hormuz mà Iran đang phong tỏa một phần.

Tại cuộc họp báo hôm qua, ông nhắc lại cảnh báo tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz với hạn chót là tối 7/4.

“Họ không muốn thốt lên lời đầu hàng, như cách nói thông thường. Nhưng họ sẽ phải làm vậy. Và nếu họ không làm, họ sẽ chẳng còn cây cầu nào, chẳng còn nhà máy điện nào, họ sẽ chẳng còn gì cả. Tôi sẽ không nói xa hơn vì còn có những thứ khác tồi tệ hơn 2 thứ đó”, ông nói.