Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ định hình chính sách của Mỹ trong nhiều năm tới và gây ra những tác động trên toàn cầu. Các quyết định được đưa ra tại Washington ảnh hưởng đến cả những đối thủ của Mỹ như Iran và những quốc gia như Ukraine, vốn đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Mỹ.

Tổng thống Donald Trump không phải là người có tiếng nói quyết định cuối cùng trong việc lựa chọn những nơi mà Mỹ tham chiến hoặc những quốc gia được nhận viện trợ tài chính hay quân sự từ Washington. Hạ viện và Thượng viện của Quốc hội Mỹ cũng có ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề này.

Lưỡng viện Mỹ quyết định các đạo luật và khoản chi tiêu của chính phủ, đồng thời đóng vai trò giám sát, kiểm soát tổng thống và các cơ quan tình báo.

Tổng thống có thể phủ quyết các đạo luật do Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, Quốc hội có thể bác bỏ quyền phủ quyết này nếu đạt được đa số 2/3 tại cả hai viện. Cơ quan lập pháp cũng phụ trách các thủ tục luận tội. Ngoài ra, tổng thống chỉ có thể bổ nhiệm các thành viên nội các, đại sứ Mỹ và thẩm phán liên bang từ danh sách ứng viên được Thượng viện phê chuẩn.

Theo cập nhật của các hãng tin lớn, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát ở cả Thượng viện và Hạ viện từ tay đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra ngày 3/11. Điều này có thể làm thay đổi định hướng của những vấn đề lớn trong chính sách đối ngoại Mỹ.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Tổng thống Joe Biden, một thành viên của đảng Dân chủ, đang lãnh đạo Nhà Trắng. Vào thời điểm đó, cùng với châu Âu, Mỹ nổi lên như một đối tác đáng tin cậy, hỗ trợ Ukraine về tài chính, chuyên môn quân sự và đặc biệt là các đợt chuyển giao vũ khí quy mô lớn.

Tình hình đã thay đổi đột ngột dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng có các tiếp xúc căng thẳng trong chuyến thăm Nhà Trắng năm 2025. Hiện nay, Tổng thống Trump công khai thừa nhận rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn so với Tổng thống Zelensky.

Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ gần đây đã đình chỉ các biện pháp trừng phạt đối với Nga và cắt giảm viện trợ tài chính cũng như quân sự cho Ukraine. Khi đảng Dân chủ giành được đa số tại cả hai viện của Quốc hội, đảng này có thể đưa vấn đề tăng cường hỗ trợ Ukraine vào chương trình nghị sự.

"Đảng Dân chủ chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump vì chưa làm đủ để hỗ trợ Ukraine. Họ có thể thúc đẩy các dự luật nhằm cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine", ông Brandon Conradis, cựu phóng viên của hãng tin DW và hiện là biên tập viên tại Bloomberg Government, nhận định.

Nếu ông Trump phủ quyết những dự luật như vậy, kết quả sẽ phụ thuộc vào tương quan lực lượng tại Quốc hội. Tuy nhiên, đa số 2/3 có thể bác bỏ quyền phủ quyết của ông với sự ủng hộ của một số nghị sĩ Cộng hòa.

Bà Katrina vanden Heuvel, biên tập viên tạp chí The Nation, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mỹ về Thỏa thuận Mỹ - Nga, dự đoán khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện, các nghị sĩ của đảng này sẽ phản đối những quyết định của Tổng thống Trump liên quan đến Nga.

"Trong nội bộ đảng Dân chủ vẫn có sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine. Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện hoặc thậm chí chỉ một viện, hãy chờ xem họ sẽ có những động thái gì để phản đối các quyết định gần đây của ông Trump trong việc giảm sức ép đối với Nga. Cá nhân tôi cho rằng cần làm mọi cách để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine", chuyên gia Heuvel cho biết thêm.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Cuộc xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump đã phát động cuộc chiến của Mỹ, cùng với Israel, nhằm vào Iran hồi tháng 2 mà không tham vấn Quốc hội. Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội phải thông qua tuyên bố chiến tranh chính thức đối với một quốc gia khác.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhiều lần bỏ phiếu phản đối cuộc chiến Iran, thậm chí cùng với một số nghị sĩ Cộng hòa thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã phớt lờ nghị quyết này.

"Tôi không nghĩ Quốc hội sẽ có quyền lực quá lớn trong vấn đề này", ông Michael O'Hanlon, giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện Brookings, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, nói với hãng tin DW.

Tuy nhiên, ông O'Hanlon cũng nhận định hai viện của Quốc hội có thể ngăn chặn nguy cơ leo thang nghiêm trọng bằng cách từ chối cấp ngân sách cho cuộc chiến với Iran.

Giáo sư Peter Kuznick, giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Đại học Mỹ ở Washington, nói với hãng thông tấn TASS rằng, khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các nghị sĩ của đảng này có thể chấm dứt việc cấp ngân sách cho cuộc chiến Iran.

"Việc đảng Dân chủ kiểm soát một hoặc cả hai viện của Quốc hội có thể khiến việc tiếp tục cuộc chiến (Iran) trở nên khó khăn hơn nhiều. Họ có thể cắt ngân sách cho cuộc chiến ở Iran. Họ cũng có thể cắt giảm sâu hơn nữa các khoản chi tiêu quân sự của chính quyền Tổng thống Trump", ông Kuznick nhận định, khi bình luận về những tác động tiềm tàng từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đối với chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, chuyên gia này lưu ý rằng "tác động của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đối với chính sách đối ngoại của ông Trump có thể ít hơn so với chính sách đối nội".

"Tổng thống (Donald Trump) dự định điều hành đất nước trong 2 năm tới thông qua các quyền phủ quyết và các sắc lệnh hành pháp. Tuy nhiên, cách làm này cũng chỉ có giới hạn. Tổng thống có thể tiếp tục duy trì các chính sách thuế quan và tiến hành các hoạt động quân sự, nhưng sẽ bị hạn chế đáng kể bởi quyền kiểm soát ngân sách, quyền điều tra và quyền triệu tập nhân chứng của đảng Dân chủ tại Quốc hội, cùng với sự phản đối mạnh mẽ của công chúng đối với các chính sách của ông", ông Kuznick nhấn mạnh.

"Chẳng hạn, sự ủng hộ dành cho cuộc chiến Iran của Tổng thống đang ở mức cực kỳ thấp và vẫn tiếp tục giảm, tương tự như tỷ lệ tín nhiệm của chính Tổng thống. Nếu Tổng thống vẫn tiếp tục theo đuổi những chính sách vốn bị người dân Mỹ phản đối gay gắt, điều đó chỉ đảm bảo rằng đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục phải hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử (tổng thống) năm 2028", chuyên gia cho biết thêm.