Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ điều đó phần lớn là đúng, bởi vì nó đã đẩy giá xăng tăng lên một chút trong ngắn hạn", Tổng thống Donald Trump phát biểu khi được hỏi liệu xung đột Iran có tác động đến kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ hay không.

Ông nhấn mạnh: "Tôi biết cuộc chiến sẽ gây ra tác động. Nhưng dù nó có tác động hay không, Iran cũng không thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

"Vấn đề Iran là điều chúng ta phải làm, và chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện điều đó. Với cuộc chiến này, (nếu được lựa chọn lại), tôi sẽ không làm khác đi bất cứ điều gì", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thêm.

Ông Trump dường như đồng tình với quan điểm của Phó Tổng thống JD Vance đưa ra trước đó rằng cuộc chiến Iran chính là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Theo ông Vance, nhiều cử tri từng ủng hộ Tổng thống Trump và ông trong cuộc bầu cử năm 2024 đã dồn phiếu cho đảng Dân chủ vì 4 lý do: để chấm dứt cuộc chiến với Iran, giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt và lạm phát, đặt nước Mỹ lên trên hết và thay đổi mối quan hệ của Mỹ với Israel.

"Các cử tri của chúng ta đã đi bầu. Bốn lý do trên chính là nguyên nhân khiến nhiều người trong số họ quyết định bỏ phiếu cho đảng Dân chủ”, ông Vance viết.

Mỹ và Israel đã mở chiến dịch tập kích phối hợp nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 2. Cuộc chiến khiến giá nhiên liệu tăng vọt, đẩy chi phí sinh hoạt của người Mỹ tăng. Đây có thể là một phần lý do khiến đảng Cộng hòa của ông Trump mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Hiện chưa rõ các bước đi tiếp theo của Mỹ trong chính sách với Iran, song ông Trump cho biết ông hiện chưa có kế hoạch lập tức tung ra các đợt tấn công nhắm vào Iran sau bầu cử giữa kỳ.

Ông nói thêm rằng Mỹ vẫn sẵn sàng cho một kịch bản leo thang với Iran nếu cần thiết. "Tôi đã sẵn sàng, chúng ta đã sẵn sàng. Chúng ta đã lên đạn và chuẩn bị sẵn sàng nếu cần phải tiến hành, nhưng có lẽ sẽ không có lý do để làm điều đó", ông cho biết.

“Ngài Trump vẫn là tổng thống của các bạn”

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng gửi gắm thông điệp đến cử tri Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội X kèm bức ảnh ông Trump bên chiếc "Bàn kiên định" trong Phòng Bầu Dục.

"Ngài Donald Trump vẫn là tổng thống của các bạn. Cảm ơn quý vị đã chú ý đến vấn đề này”, thông điệp cho biết.

Bất chấp thất bại của đảng Cộng hòa, ông Trump khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến hai năm cuối nhiệm kỳ của ông. Ông một mặt tuyên bố sẽ hợp tác với đảng Dân chủ, mặt khác cảnh báo sẽ dùng đến quyền phủ quyết để ngăn chặn các dự luật không thỏa đáng của đảng này.

Việc đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện mang lại cho đảng này quyền thông qua các dự luật, cản trở các bổ nhiệm nhân sự của chính quyền, mở các cuộc điều tra nhắm vào đội ngũ của ông Trump.

Tuy nhiên, việc ông Trump dọa sẽ sử dụng quyền phủ quyết của tổng thống làm dấy lên những câu hỏi liệu đảng Dân chủ có thể đạt được bao nhiêu thành tựu ngay cả khi đã kiểm soát lưỡng viện Quốc hội.