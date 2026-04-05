Tổng thống Trump cảnh báo "xóa sổ" các cầu, nhà máy điện của Iran

Cầu cao nhất Trung Đông ở Iran bị không kích (Ảnh: AFP).

“Thứ ba tới đây (7/4) sẽ là ngày của nhà máy điện, và ngày của những cây cầu tại Iran, tất cả hợp làm một. Sẽ không có gì giống như thế từng tồn tại”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 5/4.

Ông nhấn mạnh: “Hãy mở cái eo biển (Hormuz), nếu không, các vị sẽ phải sống trong địa ngục. Hãy cứ chờ xem”.

Thông điệp này đánh dấu tín hiệu mới nhất của Tổng thống liên quan đến kế hoạch của Mỹ nhằm tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran nếu Tehran tiếp tục phong tỏa một phần Hormuz, eo biển đóng vai trò chiến lược đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Thời hạn chót mà ông Trump đưa ra để Iran mở lại eo biển đã liên tục thay đổi, nhưng trong thời hạn mới nhất mà ông đặt ra là hết ngày 6/4.

Ông Trump từng kêu gọi các nước hỗ trợ điều tàu chiến đến hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các đồng minh của Mỹ.

Tổng thống Trump gần đây bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể kết thúc chiến dịch không kích Iran mà không cần một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Ông cho rằng, Mỹ không cần Hormuz và những nước phụ thuộc vào nó nên tự tìm cách mở lại eo biển này. Cũng có lúc, ông nhận định eo biển sẽ “tự mở lại” khi cuộc xung đột kết thúc.

Tuy nhiên, việc eo biển bị đóng cửa gần như hoàn toàn đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của giá xăng dầu, ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Theo kết quả thăm dò dư luận, cuộc chiến này đang vấp phải sự phản đối gay gắt của người dân Mỹ, và ông Trump gợi ý rằng nó có thể kết thúc sau 2-3 tuần nữa. Mặc dù vậy, ông cảnh báo, trong thời gian đó, Mỹ có thể tấn công Iran rất mạnh.

Hiện chưa rõ bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết hôm 4/4, Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nhưng vẫn chờ động thái “bật đèn xanh” từ Mỹ. Quan chức này nói thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tuần tới.

Đáp lại, Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, ngày 5/4 cảnh báo "cổng địa ngục sẽ mở ra" nếu cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari tuyên bố, nếu căng thẳng leo thang, toàn bộ khu vực có thể trở thành "địa ngục" đối với các đối thủ.