Iran công bố tổn thất khi tìm cách chặn chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ

Iran tuyên bố phá hủy máy bay của Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu (Ảnh: IRGC).

Văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Iran ngày 7/4 cho hay, 4 sĩ quan này đã hy sinh vào sáng sớm 5/4 trong một cuộc tấn công bởi "nhiều máy bay tấn công của Mỹ" tại tỉnh Isfahan.

Theo tuyên bố, các sĩ quan đã tham gia vào cuộc "giao tranh trực tiếp" với "các máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và máy bay hỗ trợ của đối phương”.

Tuyên bố cũng cho biết một tên lửa vác vai đã bắn trúng một máy bay của Mỹ, sau đó đơn vị này đã bị các máy bay khác nhắm mục tiêu, dẫn đến cái chết của 4 sĩ quan.

Quân đội Iran đã xác định danh tính các sĩ quan tử nạn cùng với quân hàm của họ gồm một chuẩn tướng, một đại tá, một trung tá và một thượng úy.

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiến hành một chiến dịch đầy rủi ro nhằm giải cứu 2 phi công trên tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran hôm 3/4. Trong khi phi công đầu tiên được giải cứu thành công ngay sau đó, Mỹ phải mất hơn một ngày nữa để giải cứu phi công còn lại.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã huy động lực lượng quy mô lớn để thực hiện chiến dịch giải cứu phi công trên lãnh thổ Iran, bao gồm 155 máy bay, trong đó có 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ và nhiều máy bay khác.

Theo ông Trump, Mỹ cũng thực hiện chiến dịch đánh lạc hướng nhằm gây nhầm lẫn cho Iran về vị trí của phi công sau khi tiêm kích bị bắn rơi.

“Chúng tôi muốn họ tìm kiếm ở các khu vực khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã dàn trải khắp nơi”, ông Trump nói.

Phi công là sĩ quan vũ khí của Mỹ đã kích hoạt ghế phóng để thoát ra ngoài khi tiêm kích F-15E bị bắn rơi. Quân nhân này sau đó đã ẩn náu và tìm cách sinh tồn tại một vùng núi hẻo lánh ở tỉnh Isfahan của Iran trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến.

Theo New York Times, trong khi ẩn náu, thông qua thiết bị liên lạc khẩn cấp, sĩ quan này đã giúp chỉ điểm cho các cuộc không kích của Mỹ chống lại các lực lượng của Iran đang bao vây, áp sát.

“Sĩ quan này đã leo lên một sườn núi cao hơn 2.100m và lách mình vào một khe đá. Từ nơi ẩn náu, sĩ quan vũ khí đã cảnh báo lực lượng giải cứu về các khu vực họ nên nhắm mục tiêu oanh tạc, nơi anh có thể nhìn thấy lực lượng Iran đang tiến đến”, nguồn tin cho hay.

Bản báo cáo cũng cho biết Israel đã hợp tác với Mỹ để thu thập tình báo nhằm xác định xem viên phi công có ở một mình hay không, đồng thời tiến hành các cuộc không kích cùng với Mỹ để yểm trợ cho đội biệt kích trong suốt chiến dịch giải cứu.

Hiện chưa rõ lực lượng Iran đã tiếp cận gần nơi ẩn náu của sĩ quan này đến mức nào.