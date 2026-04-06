Tổng thống Trump: "Iran có thể bị hạ gục chỉ trong một đêm"

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), Iran đã gửi phản hồi đối với thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh thông qua bên trung gian.

IRNA cho biết phản hồi gồm 10 điều khoản của Iran kêu gọi chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn “phù hợp với những cân nhắc của Iran”.

Các điều khoản khác bao gồm “chấm dứt xung đột trong khu vực, thiết lập cơ chế bảo đảm đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt” đối với Iran, IRNA cho biết thêm.

“Những diễn biến này một lần nữa chứng minh ưu thế của Iran trong cuộc chiến. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã rút lại những lời đe dọa trước đó bằng cách gia hạn thêm thời hạn”, theo IRNA.

Trước đó, trang tin Axios ngày 5/4 cho biết Mỹ, Iran và các bên trung gian khu vực đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày như một phần của thỏa thuận 2 giai đoạn có thể dẫn đến việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Kế hoạch ngừng bắn đã được gửi tới Mỹ và Iran vào cuối ngày 5/4. Đây được xem là nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn Mỹ thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác của Iran nếu eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận tải dầu khí toàn cầu, vẫn bị phong tỏa.

Tổng thống Donald Trump gọi đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày với Iran là một “bước tiến đáng kể” nhưng cho rằng thỏa thuận này “chưa đủ tốt”.

Trao đổi với các phóng viên về bản dự thảo do các quốc gia đang nỗ lực đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Trump hôm 6/4 cho biết: “Họ đã đưa ra một đề xuất, và đó là một đề xuất đáng kể. Đó là một bước tiến đáng kể. Nó chưa đủ tốt, nhưng đó là một bước tiến rất đáng kể”.

“Họ đang đàm phán, và họ đã thực hiện một bước tiến rất đáng kể. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump tiếp tục nhắc lại những lời đe dọa đối với Iran, nói rằng ông thậm chí còn có những lựa chọn “tồi tệ hơn” so với cảnh báo trước đó về việc ném bom các nhà máy điện và các cây cầu của Iran nếu không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

“Họ sẽ không còn những cây cầu, họ sẽ không còn các nhà máy điện, họ sẽ không còn gì cả. Tôi sẽ không nói thêm nữa vì còn những điều khác tồi tệ hơn hai điều đó”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn chót là 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ) để Iran đồng ý với một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump tuyên bố ông là người duy nhất có quyền quyết định liệu có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran hay không.

Tổng thống Trump trong những ngày gần đây đã công khai thúc ép việc nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, cảnh báo về những hậu quả nếu không đạt được lệnh ngừng bắn trong một khoảng thời gian ngắn.

Các quan chức Iran nhiều lần nói rằng Tehran đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn với những đảm bảo rằng họ sẽ không bị Mỹ và Israel tấn công một lần nữa.