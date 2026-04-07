Tổng thống Trump nêu điều kiện tiên quyết chấm dứt xung đột với Iran

“Chúng ta phải có một thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận được, và một phần của thỏa thuận đó sẽ là chúng tôi muốn lưu thông dầu mỏ và mọi thứ được tự do”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6/4.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận không bao gồm việc mở cửa eo biển hay không, hoặc liệu đó có phải là ưu tiên hiện nay hay không, ông Trump trả lời: “Tôi muốn nói rằng đó là một ưu tiên rất lớn".

Tổng thống cũng cho biết ông không chắc liệu Tehran còn khả năng thả thủy lôi ở eo biển Hormuz nữa hay không.

“Họ không còn bất kỳ phương tiện thả thủy lôi nào nữa. Nhân tiện, tôi thậm chí còn không chắc họ có bất kỳ quả thủy lôi nào ở đó không... Tôi nghĩ có thể là không có quả nào đâu”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho biết việc nối lại hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz là điều có tầm quan trọng lớn. Ông cũng gợi ý, nếu nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ rất có thể sẽ thu phí đối với các tàu bè đi qua đây.

Trước đó, ông Trump cho biết đề xuất do các quốc gia khác đưa ra về một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày là “chưa đủ tốt”. Kế hoạch ngừng bắn này được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn các cuộc không kích quy mô lớn vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác của Iran mà ông Trump đã đe dọa tiến hành nếu Iran không mở lại Hormuz sau thời hạn 20h ngày 7/4.

Ông cho biết thời hạn chót vào 7/4 mà ông đã đặt ra để Iran đạt được một thỏa thuận là thời hạn cuối cùng và khó có khả năng được gia hạn thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc xung đột kéo dài 5 tuần qua có thể kết thúc nhanh chóng nếu Iran làm "những gì họ phải làm".

"Họ phải thực hiện một số việc nhất định. Họ biết điều đó, tôi nghĩ họ đã và đang đàm phán với thiện chí. Họ đã có thừa thời gian. Trên thực tế, họ đã yêu cầu bảy ngày. Tôi nói, tôi sẽ cho các vị 10 ngày. Nhưng khi hết 10 ngày đó, mọi thứ sẽ bùng nổ nếu các vị không đạt được thỏa thuận”, ông tuyên bố.

Tại cuộc họp báo ngày 6/4, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã có một kế hoạch phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran trước nửa đêm 7/4.

“Chúng ta có một kế hoạch, mà theo đó mọi cây cầu ở Iran sẽ bị quét sạch vào lúc 12 giờ đêm mai (7/4), nơi mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, nổ tung và không bao giờ được sử dụng lại nữa. Ý tôi là sự hủy diệt hoàn toàn vào lúc 12 giờ đêm. Và nó sẽ diễn ra trong vòng 4 giờ nếu chúng tôi muốn”, ông Trump nói.

Ông nhấn mạnh, Mỹ không mong muốn phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran và thậm chí có thể hỗ trợ Iran tái thiết.

“Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúng ta thậm chí có thể tham gia giúp đỡ họ tái thiết", ông nêu rõ.

Ông cho biết thêm: "Tôi có muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của họ không? Không, họ sẽ mất hàng trăm năm để xây dựng lại. Nếu chúng ta rời đi ngay hôm nay, họ sẽ mất 20 năm để tái thiết đất nước, và nó sẽ không bao giờ tốt được như trước đây. Cách duy nhất để họ có thể tái thiết đất nước là tận dụng thiên tài của Mỹ”.