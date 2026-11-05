Đảng Dân chủ ăn mừng chiến thắng tại bang Georgia (Ảnh: Reuters).

Đảng Dân chủ đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới sau chiến thắng vang dội trong kỳ bầu cử giữa kỳ. Việc kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện mang lại cho họ khả năng thách thức các chính sách cũng như việc bổ nhiệm nhân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Được tiếp thêm sức mạnh nhờ những chiến thắng sâu bên trong các địa bàn truyền thống của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ cam kết sẽ hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt và cuộc chiến tại Iran. Họ cũng phát tín hiệu thúc đẩy các cuộc điều tra.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ sẽ không hoàn toàn được tự do hành động. Tổng thống Trump vẫn nắm giữ quyền phủ quyết, trong khi các quy định của Thượng viện cho phép đảng Cộng hòa cản trở hầu hết các dự luật.

100 giờ đầu tiên

Lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người đang trên đà trở thành Chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên của Mỹ, đã hứa hẹn đẩy mạnh chương trình nghị sự lập pháp đầy tham vọng trong 100 giờ đầu tiên của Hạ viện. Nghị trình này sẽ tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt của người dân do ảnh hưởng của thuế quan và cuộc chiến Iran.

Các ưu tiên của ông bao gồm khôi phục các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế thuộc Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền đã hết hạn, đảo ngược khoản cắt giảm gần 1.000 tỷ USD đối với chương trình Medicaid dưới thời ông Trump, bãi bỏ các mức thuế quan và yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột Iran.

Với thế đa số tại cả hai viện, đảng Dân chủ có thể đưa các đề xuất ra biểu quyết và nắm quyền kiểm soát các cuộc đàm phán ngân sách. Họ có thể tận dụng thời hạn ngân sách liên bang để yêu cầu các nhượng bộ, mặc dù các cuộc đối đầu như vậy có nguy cơ dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa.

Các cuộc điều tra

Với quyền kiểm soát các ủy ban ở cả hai viện, đảng Dân chủ có thể triệu tập các quan chức, yêu cầu cung cấp tài liệu và tổ chức các phiên điều trần công khai.

Các chủ đề nhiều khả năng được nhắm tới bao gồm các hợp đồng liên bang, việc cắt giảm tại các cơ quan liên bang, công tác thi hành luật nhập cư và cách thức tiến hành cuộc chiến Iran.

Đảng Dân chủ cũng đã phát đi tín hiệu quan tâm đến cách xử lý các hồ sơ liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Chính quyền ông Trump có thể chống lại các yêu cầu điều trần hoặc cung cấp tài liệu, từ đó kích hoạt các cuộc tranh chấp pháp lý tại tòa án.

Sức mạnh của Thượng viện

Thế đa số tại Thượng viện mang lại cho đảng Dân chủ đòn bẩy mạnh mẽ khác: quyền kiểm soát quá trình phê chuẩn nhân sự.

Họ có thể cản trở các nhân sự tư pháp và nội các do ông Trump đề cử, bao gồm bất kỳ sự lựa chọn nào để lấp khoảng trống tại Tòa án Tối cao. Từ đó, họ có khả năng hạn chế ảnh hưởng của ông Trump đối với hệ thống tòa án lâu dài sau khi ông rời nhiệm sở.

Các chủ tịch ủy ban thuộc đảng Dân chủ tại Thượng viện cũng sẽ quyết định dự luật và cuộc điều tra nào nhận được sự chú ý của ủy ban.

Những giới hạn và các thỏa thuận

Việc thông qua các dự luật sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc khởi xướng các cuộc điều tra.

Hầu hết các dự luật phải vượt qua ngưỡng 60 phiếu bầu tại Thượng viện để vượt qua các rào cản thủ tục. Ông Trump có thể phủ quyết các dự luật do Quốc hội thông qua, và việc đảo ngược một quyết định phủ quyết đòi hỏi sự ủng hộ của 2/3 thành viên ở cả hai viện.

Tổng thống cũng duy trì các quyền hành pháp đáng kể đối với vấn đề nhập cư, thương mại và các hoạt động quân sự.

Ông Trump đã thể hiện một thái độ ôn hòa khi ca ngợi đảng Dân chủ có màn thể hiện rất tốt trong ngày bầu cử và tuyên bố sẽ công nhận kết quả. Ông thậm chí còn đặt ra khả năng hợp tác về vấn đề nhập cư.

Tuy nhiên, trước đó ông từng cảnh báo rằng nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát quốc hội, ông "sẽ phủ quyết tất cả". Tuyên bố này là một lời nhắc nhở rằng chính trường Mỹ hai năm tới có thể sẽ được định hình bởi sự đối đầu và thỏa hiệp.