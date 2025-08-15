Ông Trump tin vào tỷ lệ thành công của cuộc gặp với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nhất trí một thỏa thuận về xung đột Ukraine và cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska là "bước khởi đầu".

"Tôi nghĩ giờ đây ông ấy tin sẽ đạt được một thỏa thuận. Ông ấy sẽ tìm cách đạt thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm. Và chúng ta sẽ biết thôi, tôi sẽ biết rất nhanh”, ông Trump nói.

Khi được đề nghị đánh giá về khả năng thành công của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp diễn ra ở Alaska, ông cho rằng tỷ lệ thành công là 75%, nhưng vẫn không loại trừ khả năng cuộc họp không đạt kết quả như mong đợi.

“Cuộc gặp này giống một ván cờ. Cuộc gặp đầu tiên sẽ dẫn tới cuộc gặp thứ hai”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ông tin rằng ông có thể làm rõ triển vọng giải quyết vấn đề Ukraine “sau 2 đến 4 phút đầu tiên” của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ và hiểu được “liệu chúng ta sẽ có một cuộc gặp thành công hay không thành công”.

Ông Trump nói thêm, nếu các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin thành công, ông có thể tổ chức một cuộc gặp 3 bên có cả sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông tiết lộ, “3 địa điểm khác nhau” đang được xem xét cho một cuộc gặp như vậy, bao gồm khả năng tiếp tục tổ chức ở Alaska.

Về phần mình, Tổng thống Putin cùng ngày cho biết, ông tin Nga và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

"Cuộc gặp sẽ tạo nền tảng lâu dài cho hòa bình giữa 2 nước, cho châu Âu và toàn thế giới, nếu như chúng ta có thể đạt thỏa thuận về kiểm soát vũ khí tiến công chiến lược vào giai đoạn tiếp theo”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng ghi nhận "những nỗ lực khá mạnh mẽ và chân thành" của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Mặc dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga và Mỹ không có ý định ký kết bất kỳ văn kiện chính thức nào chỉ dựa trên các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh.

Mặt khác, ông nói: “Xét rằng sẽ có một cuộc họp báo chung, Tổng thống sẽ trình bày phạm vi các thỏa thuận và hiểu biết có thể đạt được”.

Theo ông, không nên cố dự đoán kết quả của hội nghị thượng đỉnh. “Hãy chờ xem cuộc đối thoại sẽ diễn ra như thế nào”, ông nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, theo trang tin Avia Pro, chuyên cơ Il-96 chở phái đoàn Nga đã đến Alaska.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết, phái đoàn sẽ tháp tùng Tổng thống Putin tại hội nghị gồm có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov.