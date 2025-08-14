Tổng thống Nga, Mỹ tìm hướng chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Nhà Trắng hôm nay 14/8 xác nhận Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tham dự một cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp tại Alaska vào ngày mai.

"Vì vậy, sáng sớm mai, Tổng thống (Trump) sẽ rời Nhà Trắng đến căn cứ quân sự liên hợp của chúng tôi ở Anchorage, Alaska, nơi ông sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin, sau đó là bữa trưa song phương với các phái đoàn của cả hai nước, tiếp đó là một cuộc họp báo", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Fox News.

Bà Leavitt khẳng định các phóng viên sẽ có thể đặt câu hỏi cho cả hai tổng thống.

Bà Leavitt nói thêm rằng cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Trump "ngồi xuống và gặp trực tiếp Tổng thống Nga và xem xét những tiến triển có thể đạt được nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc chiến tàn khốc và khôi phục hòa bình".

Trước khi đến Alaska để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin hôm nay đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các thành viên trong phái đoàn đàm phán sẽ cùng ông tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Cuộc họp của Tổng thống Putin nhằm thông báo cho các thành viên trong phái đoàn về "tiến trình đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine".

"Theo tôi, chính quyền Mỹ đang có những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành để kết thúc căng thẳng, chấm dứt khủng hoảng và đạt được các thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột này", ông Putin nói.

Theo ông Putin, các thỏa thuận về Ukraine sẽ tạo ra các điều kiện lâu dài cho hòa bình giữa hai nước và ở châu Âu.

Trong bài phát biểu ngắn gọn, ông Putin cho biết hội nghị thượng đỉnh với Mỹ nhằm mục đích "tạo ra các điều kiện lâu dài cho hòa bình giữa hai nước, cũng như ở châu Âu và trên toàn thế giới".

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov xác nhận, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/8 sẽ không chỉ tập trung vào xung đột Ukraine mà còn vào một chương trình nghị sự an ninh rộng lớn hơn và có sự tham gia của một số quan chức cấp cao của Nga.

Ông Ushakov cho biết "những công tác chuẩn bị cuối cùng" đang được tiến hành cho cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ.

Theo quan chức Điện Kremlin, do thời gian thông báo cho hội nghị thượng đỉnh quá gấp, "mọi thứ đang được thực hiện một cách khẩn trương", bao gồm việc giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, trong đó có các vấn đề liên quan đến thị thực.

Quan chức Điện Kremlin cho biết phái đoàn Nga gồm các quan chức cấp cao, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Điện Kremlin Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài Kirill Dmitriev, quan chức đóng vai trò chủ chốt trong quá trình giải quyết vấn đề Ukraine.

Theo ông Ushakov, về chương trình nghị sự, “rõ ràng” vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán sẽ là xung đột Ukraine, tuy nhiên, “các mục tiêu rộng hơn về đảm bảo hòa bình và an ninh cũng sẽ được giải quyết, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất hiện nay”.

Ông Ushakov cho biết hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm "về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm trong lĩnh vực thương mại và kinh tế", đồng thời cho biết những mối quan hệ như vậy có "tiềm năng to lớn và đáng tiếc là vẫn chưa được khai thác".