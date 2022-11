Ông Medvedev: Nga chưa dùng hết vũ khí cho chiến dịch ở Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: RT).

"Vì những lý do nhất định, Nga vẫn chưa sử dụng toàn bộ kho vũ khí, trang thiết bị, đạn dược (cho chiến dịch ở Ukraine). Chúng tôi cũng chưa tập kích toàn bộ mục tiêu tiềm tàng của đối phương. Không chỉ vì lý do nhân đạo mà còn bởi mọi thứ đều cần phải đúng thời điểm", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev chia sẻ trên Telegram ngày 12/11.

Ông cũng bình luận thêm rằng, Nga đang một mình chống lại NATO và phương Tây, song tin rằng Nga "sẽ hình thành trật tự thế giới mới, một trật tự bình đẳng".

"Chúng tôi có thể đánh bại một đối thủ mạnh hoặc liên minh các đối thủ", ông Medvedev nhấn mạnh, đồng thời khẳng định trong suốt chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga luôn tìm cách bảo vệ tính mạng của binh sĩ và dân thường.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 9 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quân đội Ukraine đang đẩy mạnh phản công ở mặt trận miền Nam, đặc biệt là Kherson, trong khi Moscow và lực lượng ly khai thân Nga tăng cường các đợt tấn công ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Phương Tây cho rằng, sau một thời gian dài xung đột, kho vũ khí của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt và Moscow đang tìm đến nguồn cung từ các nước đối tác, đồng minh. Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác bỏ thông tin này và chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ khí tài quân sự cho Ukraine khiến hòa đàm bế tắc, xung đột kéo dài.

Nga nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán. Mặc dù vậy, Kiev tỏ ra hoài nghi thiện chí của Moscow. Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn Tổng thống Ukraine, nhận định Nga sẽ ngồi vào bàn đàm phán hoặc rút quân khỏi Ukraine sau khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát Donetsk và Lugansk.

"Về logic, hiện giờ chưa phải lúc để Nga sẵn sàng cho các đàm phán thực chất hay rút quân. Song điều đó sẽ xảy ra, ngay sau khi (Ukraine) giành lại Donetsk và Lugansk", ông Podoliak viết trên Twitter.