Vì sao Hong Kong dùng vật liệu dễ cháy làm giàn giáo suốt nhiều thế kỷ?

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích ở quận Tai Po, phía bắc đặc khu Hong Kong, Trung Quốc vừa xảy ra ngày 26/11 được đánh giá là vụ cháy chết chóc nhất ở đây trong 3 thập niên vừa qua.

Nguồn gốc của vụ cháy vẫn chưa được xác minh nhưng những hình ảnh và video cho thấy ngọn lửa thiêu rụi các tòa chung cư cao tầng của khu phức hợp Wang Fuk Court. Giàn giáo tre bọc lưới xanh đã “ôm” ngọn lửa bùng phát, khiến nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong.

Nhiều hình ảnh ghi lại đám cháy và cột lửa lan nhanh, bén sang giàn giáo bằng tre xung quanh toà nhà (Ảnh: Reuters).

Dù sở hữu nhiều tòa nhà chọc trời nhưng Hong Kong vẫn là một trong số ít nơi trên thế giới sử dụng tre làm giàn giáo trong xây dựng. Tre cũng là vật liệu gắn liền với việc xây dựng nhiều công trình, kiến trúc cổ của Trung Quốc.

Suốt nhiều thập kỷ, dù đã có giàn giáo kim loại cùng nhiều kỹ thuật xây dựng hiện đại, tre vẫn được ưa chuộng làm vật liệu cho giàn giáo vì rẻ, nguồn cung dồi dào và tính linh hoạt.

Khi đứng cạnh các vật liệu kim loại như nhôm, thép, giàn giáo bằng tre nhẹ và dẻo dai hơn. Tre với các đặc tính của mình giúp dễ dàng vận chuyển, tháo lắp và tái sử dụng nhiều lần.

Giàn giáo được dựng từ hai loại tre khác nhau: loại dày và cứng cáp hơn dùng để hỗ trợ chịu tải, loại mỏng và nhẹ hơn sẽ tăng độ kiên cố cho kết cấu.

Tre được sử dụng làm giàn giáo ở Hong Kong vì lịch sử lâu đời và những đặc tính sẵn có (Ảnh: SCMP).

Để kết hợp chúng lại với nhau, những thợ xây giàn lành nghề sử dụng kỹ năng buộc nút thắt chuẩn xác.

Nhu cầu sử dụng tre làm vật liệu xây dựng ở Hong Kong rất lớn. Bên cạnh các rừng tre gần khu vực, tre được sử dụng ở Hong Kong còn được vận chuyển từ nhiều vùng khác như Quảng Đông, Quảng Tây, qua Macau để đáp ứng nhu cầu ngành xây dựng.

Tuy đã có lịch sử lâu đời nhưng việc dùng tre làm vật liệu giàn giáo cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy và mất an toàn lao động.

Trong giai đoạn 2019-2024, 22 trường hợp đã tử vong liên quan đến thợ giàn giáo tre.

Hồi tháng 10, một hệ thống giàn giáo tre cháy tại tòa Chinachem Tower ở khu Central đã tạo ra một ngọn lửa khổng lồ, thiêu rụi công trình và khiến nhiều phần của toà nhà bén lửa nghiêm trọng.

Hiệp hội Quyền của Nạn nhân Tai nạn Công nghiệp Hong Kong cho biết trên Facebook rằng đã có ít nhất 2 vụ cháy giàn giáo tre khác trong năm nay.