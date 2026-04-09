Nhà Trắng: Iran phát tín hiệu sẵn sàng bàn giao uranium đã làm giàu

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: Reuters).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 cho biết Iran đã phát tín hiệu về việc bàn giao kho uranium đã làm giàu, đồng thời cho biết đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump nói rằng một trong những lý do chính khiến ông phát động cuộc chiến là nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran từ lâu vẫn phủ nhận.

“Đó là một lằn ranh đỏ mà Tổng thống sẽ không lùi bước, và ông cam kết đảm bảo điều đó xảy ra", bà Leavitt nói tại một cuộc họp báo.

Khi được hỏi liệu phía Iran có phát tín hiệu sẽ bàn giao uranium hay không, bà Leavitt trả lời: "Có". Tuy nhiên, bà không cung cấp thêm chi tiết.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính rằng khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 6, Iran có khoảng 440,9 kg uranium làm giàu ở mức 60%. Nếu tiếp tục làm giàu, lượng này đủ để sản xuất vật liệu cho khoảng 10 vũ khí hạt nhân, theo tiêu chuẩn đánh giá của IAEA.

Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của mình mang mục đích hòa bình và không có ý định phát triển vũ khí nguyên tử.

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, Rafael Grossi, cho biết gần một nửa lượng uranium làm giàu đến mức 60% của Iran được lưu trữ trong một tổ hợp đường hầm tại Isfahan và có khả năng vẫn còn ở đó.

Tổ hợp đường hầm này là mục tiêu duy nhất dường như không bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công vào tháng 6 năm ngoái của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.

“Hiện tại, nó được chôn sâu và chúng tôi đang theo dõi. Chúng tôi biết chính xác họ có gì, và họ cũng biết điều đó", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói riêng với báo chí, đồng thời nhấn mạnh Washington bảo lưu quyền tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào kho uranium đã làm giàu nếu cần thiết.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc tối cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng lượng uranium đã làm giàu của Tehran sẽ bị loại bỏ, bằng thỏa thuận hoặc bằng vũ lực.

Bà khẳng định Mỹ tiếp tục bác bỏ mọi hoạt động làm giàu uranium bên trong Iran. Bà cho rằng đề xuất 10 điểm do Iran đưa ra làm cơ sở cho lệnh ngừng bắn với Mỹ khác với phiên bản được chính phủ Tehran công bố.

Kế hoạch đó có điều khoản Mỹ sẽ chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran, đồng thời dỡ bỏ trừng phạt và chấm dứt vĩnh viễn các cuộc tấn công vào Iran.

“Tuy nhiên, các lằn ranh đỏ của Tổng thống, cụ thể là chấm dứt việc làm giàu uranium của Iran ngay trên lãnh thổ Iran, vẫn không thay đổi”, bà Leavitt nói.

Sau hơn 1 tháng chiến sự, Washington và Tehran đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, theo đó Mỹ dừng các cuộc tấn công và Iran mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường mà việc phong tỏa trước đó đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Bà Leavitt cho biết ông Trump và các cố vấn sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán với Iran trong 2 tuần tới, miễn là eo biển Hormuz vẫn được mở mà không có hạn chế hay trì hoãn.

Iran chưa bình luận về thông tin mà bà Leavitt cung cấp.