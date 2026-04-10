Triều Tiên thử vũ khí có thể làm sập lưới điện, vô hiệu khí tài quân sự

Một vũ khí của Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

Các vụ thử được tiến hành trong vòng 3 ngày. Tướng Kim Jong-sik, người giám sát các cuộc thử nghiệm, mô tả hệ thống điện từ và bom sợi carbon là “những tài sản đặc biệt” trong kho vũ khí của nước này, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết về bản chất của các loại vũ khí mới.

Quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết đã phát hiện một số vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Triều Tiên. Các vật thể bay này đạt tầm bắn từ 240 đến 700km, theo Reuters.

Bom sợi carbon gây “mất điện diện rộng” được thiết kế để rải các sợi dẫn điện chứa than chì lên lưới điện và nhà máy điện nhằm gây chập mạch điện. Vũ khí xung điện từ không sử dụng hạt nhân (EMP) là một loại thiết bị khác có mục đích tương tự, nhằm vô hiệu hóa các mạch điện tử trong các khí tài quân sự như hệ thống radar và máy bay.

Theo KCNA, các cuộc thử nghiệm cũng bao gồm một đầu đạn chùm mới cho Hwasong-11, một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo thông báo, Triều Tiên khẳng định loại vũ khí này có thể phá hủy các mục tiêu ở khu vực có diện tích 6,5-7ha với mật độ hỏa lực cao nhất.

Hãng tin này nói thêm, vụ phóng thử nhằm “đánh giá khả năng ứng dụng tác chiến và sức công phá của đầu đạn bom chùm trên tên lửa đạn đạo chiến thuật”.

KCNA cũng cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhằm kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động. “Họ đã tiến hành một vụ bắn thử để kiểm tra tải tối đa của động cơ khi sử dụng vật liệu chi phí thấp”, KCNA cho biết.

KCNA nhấn mạnh các cuộc thử nghiệm vũ khí mới nhất có “ý nghĩa to lớn” đối với việc phát triển lực lượng vũ trang Triều Tiên, như một phần của “các hoạt động thường xuyên nhằm liên tục phát triển và nâng cấp hệ thống vũ khí”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như không có mặt tại địa điểm thử nghiệm, khi truyền thông nhà nước không đề cập đến việc ông thị sát.

Các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đã có những phát ngôn nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hồi đầu tuần bày tỏ lấy làm tiếc về các chuyến bay UAV do cá nhân nước này thực hiện vào lãnh thổ Triều Tiên. “Dù đây không phải là chủ ý của chính phủ chúng tôi, chúng tôi vẫn bày tỏ lấy làm tiếc với phía Triều Tiên về việc những hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của một số cá nhân đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết", ông Lee phát biểu tại cuộc họp nội các.

Ông Lee đồng thời nhấn mạnh cam kết của Seoul trong việc ngăn chặn các sự cố tương tự như vậy xảy ra trong tương lai.

Đáp lại nhanh chóng, bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong-un, đã ra tuyên bố vào cùng ngày, cho biết ông Kim gọi ông Lee là người “thẳng thắn và cởi mở”.

Chính phủ Hàn Quốc đánh giá tích cực thông điệp này như một “bước tiến có ý nghĩa” hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.