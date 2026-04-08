Người Iran lập "lá chắn sống" bảo vệ nhà máy điện, cầu trên cả nước

Người dân tập trung trước một nhà máy nhiệt điện ở Kazerun, Iran (Ảnh: Fars News).

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện và cầu nếu nỗ lực đàm phán với Iran bất thành, khiến giới chức Iran kêu gọi người dân lập "lá chắn sống" nhằm chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng.

Ngày 7/4 (giờ địa phương), các hãng truyền thông Iran như Fars News và Tasnim News đưa tin người dân đã tập trung tại các địa điểm trọng yếu, bao gồm nhà máy nhiệt điện ở Tabriz (tây bắc Iran), Bisotun ở tỉnh Kermanshah (phía tây), Mazandaran (phía bắc), và nhà máy nhiệt điện Shahid Rajaei lớn nhất Iran, nằm ở tỉnh Qazvin (tây bắc). Họ đến để bảo vệ các cơ sở này.

Hình ảnh cho thấy người dân Iran cầm cờ và các biểu ngữ với nội dung phản đối tấn công cơ sở điện, tạo thành vòng tròn bao quanh các địa điểm. Một số người còn nắm tay nhau.

Fars News Agency cũng đưa tin người dân tập trung trước một nhà máy nhiệt điện ở Kazerun, miền Nam Iran. Hình ảnh cho thấy cả người lớn và trẻ em đứng quanh cơ sở. Hãng này cho biết: “Họ tụ tập trước nhà máy điện để lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự".

Ngoài các nhà máy điện, hàng trăm người cũng lập "lá chắn sống" tại các cây cầu ở Dehloran và Ahvaz, thuộc tỉnh Khuzestan (tây nam Iran).

Vào ngày 2/4, cây cầu cao nhất Trung Đông ở Karaj, nằm phía tây nam Tehran, đã bị tấn công và phá hủy.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu eo biển Hormuz không được mở lại, Mỹ sẽ ném bom toàn bộ các nhà máy điện và cầu của Iran.

Trong khi đó, một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng Mỹ sẽ hứng chịu hậu quả lớn hơn nếu có hành động liều lĩnh chống lại Iran.

Theo ông Mohsen Rezaei, các đòn trả đũa của Iran đã gây ra tác động khiến nhiều chính phủ và quốc gia trên thế giới đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt hành động quân sự.

Mặt khác, quân đội Israel cho biết hôm 7/4 rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 8 cây cầu tại Iran, phá hủy các đoạn cầu mà họ cho là được lực lượng Iran sử dụng “để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự tại nhiều khu vực trên khắp Iran, bao gồm Tehran, Karaj, Tabriz, Kashan và Qom”.

IDF cho biết họ đã thực hiện các biện pháp “giảm thiểu thiệt hại đối với dân thường, bao gồm sử dụng vũ khí chính xác và giám sát trên không".

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết vào sáng 7/4 rằng hơn 14 triệu người, bao gồm cả ông, đã tình nguyện tham gia nỗ lực chiến đấu.

“Hơn 14 triệu người Iran tự hào cho đến nay đã đăng ký sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước. Bản thân tôi cũng đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến mạng sống cho Iran", ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.

Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn trước các yêu cầu của Mỹ, cho rằng đề xuất ngừng bắn 45 ngày là “không thực tế". Iran cho rằng hoạt động ngoại giao đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau, không phải áp lực.