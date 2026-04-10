Phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời thành phố ven biển Netanya ngày 24/3 (Ảnh: AFP).

Israel báo động khẩn, phòng không khai hỏa dồn dập

Báo Times of Israel đưa tin, còi báo động đột ngột vang lên khắp miền Trung Israel và một số khu vực phía nam trong bối cảnh cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah từ Li Băng.

Ngay trước khi báo động kích hoạt, Bộ Tư lệnh Nội địa đã đưa ra cảnh báo sớm ở Ashdod. Trước đó, quân đội Israel đã dự đoán rằng Hezbollah có thể phát động các cuộc tấn công vượt ra ngoài khu vực miền Bắc nước này.

Phòng không Israel khai hỏa dồn dập đánh chặn tên lửa từ Li Băng sáng 10/4 (Video: RT).

Cùng thời điểm, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công phá hủy khoảng 10 bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở Li Băng, với cáo buộc chúng được sử dụng để bắn vào miền Bắc Israel trong vài giờ qua.

IDF cho biết họ vẫn đang tiếp tục hoạt động để xác định vị trí và phá hủy thêm các bệ phóng khác, đồng thời công bố đoạn video ghi lại một trong những cuộc tấn công.

Israel tuyên bố phá hủy khoảng 10 bệ phóng tên lửa ở Li Băng

Mỹ, Iran đồng loạt cảnh báo cứng rắn

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo: “Iran đang làm rất tệ, có thể nói là không đáng tin cậy, trong việc để dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz. Đó không phải là thỏa thuận mà chúng ta đã thống nhất”. Ngay trước đó, ông Trump chỉ trích việc Iran thu phí đối với tàu đi qua eo biển Hormuz.

Đi kèm với những cảnh báo cứng rắn, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tất cả tàu chiến, máy bay và quân nhân Mỹ sẽ vẫn ở nguyên vị trí trong và xung quanh Iran cho đến khi Tehran hoàn toàn tuân thủ “thỏa thuận thực sự”.

“Tất cả tàu chiến, máy bay và quân nhân Mỹ, cùng với đạn dược, vũ khí bổ sung và bất kỳ điều gì khác phù hợp, cần thiết cho việc gây tổn thương và hạ gục một đối thủ vốn đã bị suy yếu đáng kể, sẽ vẫn ở nguyên vị trí trong và xung quanh Iran cho đến khi tuân thủ đầy đủ thỏa thuận đạt được”, ông Trump nêu rõ.

“Nếu vì bất kỳ lý do gì mà thỏa thuận không được tuân thủ - dù khả năng này là rất thấp - thì “cuộc chiến” sẽ bắt đầu, với quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì từng thấy trước đây”, ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Trump khẳng định điều này “đã được thống nhất từ lâu”, đồng thời nhắc lại yêu cầu Iran “không được sở hữu vũ khí hạt nhân” và eo biển Hormuz phải “được mở lại và an toàn”.

Trong khi đó, hoạt động quân sự của Mỹ vẫn tiếp tục không suy giảm. Lực lượng hải quân của họ đang được tăng cường, cũng như sức mạnh không quân và tình báo, bao gồm cả giám sát vệ tinh. Và kết quả của chiến dịch xác nhận điều này: bất chấp hàng nghìn cuộc tấn công, Iran vẫn giữ được tiềm lực tấn công của mình, và các mục tiêu đã nêu của Mỹ và Israel đã không đạt được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Mỹ tiếp tục điều thêm lực lượng tới Trung Đông. Aviationist cho biết, 12 chiếc máy bay cường kích A-10C Thunderbolt II thuộc Phi đoàn Tiêm kích 107 ngày 8/4 bắt đầu hướng về khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông.

Tổng cộng gần 50 máy bay, thuộc đội bay đồn trú thường trực tại căn cứ Lakenheath (Anh), đang được triển khai tới Trung Đông. Nhóm này gồm các tiêm kích F-15E Strike Eagle cũng như F-35A Lightning II. Một trong những chiếc F-15 thuộc Phi đoàn Tiêm kích 494 đóng căn cứ trên, đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran vào tuần trước.

Ở phía ngược lại, Iran cảnh báo Israel rằng việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ phải chịu “những hậu quả rõ ràng và phản ứng mạnh mẽ” từ Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 9/4 cảnh báo “thời gian đang cạn dần”, đồng thời khẳng định Li Băng là “một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn”.

“Li Băng và toàn bộ Trục Kháng chiến, với tư cách là đồng minh của Iran, tạo thành một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn”, ông Ghalibaf tuyên bố.

“Hãy dập tắt ngọn lửa ngay lập tức”, quan chức cấp cao của Iran kêu gọi.

Cơ quan Thông tấn Quốc gia Li Băng cũng đưa tin về hàng loạt cuộc không kích vào các địa điểm ở nước này.

Những cuộc tấn công mới diễn ra khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ thị chính phủ nước này “mở các cuộc đàm phán trực tiếp” với Li Băng, nhưng tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn với Hezbollah ngay cả khi ông thúc đẩy việc bắt đầu các cuộc đàm phán.

“Tôi muốn nói rằng: không có lệnh ngừng bắn nào ở Li Băng. Chúng tôi tiếp tục tấn công Hezbollah bằng vũ lực, và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi khôi phục an ninh cho họ”, ông Netanyahu tuyên bố.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 9/4 (Ảnh: Rybar).

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Bất chấp những tuyên bố của chính phủ Mỹ về "quyền tự do hàng hải", eo biển Hormuz hầu như vẫn không hoạt động: chỉ có chưa đến 10 tàu thuyền đi qua, nhưng không có tàu chở dầu nào. Về phần mình, Iran đã công bố các tuyến đường vận chuyển và chỉ cho phép đi qua với sự đồng ý của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Yêu cầu chính của họ là một lệnh ngừng bắn ở Li Băng.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel và Li Băng tính đến cuối ngày 9/4 (Ảnh: Rybar).

Các nỗ lực nhằm tránh eo biển này đang được tiến hành: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út, Syria và Jordan đang thiết lập các tuyến đường thay thế. Nhưng khả năng của họ rõ ràng là không đủ - việc thay thế Hormuz trong tương lai gần là điều không thể.

Áp lực thông qua Hormuz tiếp tục có tác dụng: Châu Âu đang bắt đầu xa rời lập trường của Mỹ. Tây Ban Nha đã tuyên bố kế hoạch khôi phục liên lạc với Iran, với hy vọng sẽ có được quyền tự do đi lại hơn.

Trong bối cảnh đó, Israel đang lợi dụng thời gian ngừng bắn để giải quyết các vấn đề nội bộ, việc xây dựng 34 khu định cư mới ở Bờ Tây đã được phê duyệt, tự động làm bùng lên một vòng căng thẳng mới.