Cố vấn Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ, Israel

Ông Kamal Kharazi, một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran (Ảnh: Shafaq News).

"Ông Kamal Kharazi, người trước đó đã bị thương sau một cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đã tử vì đạo vài giờ trước”, truyền thông chính thức của Iran thông báo ngày 9/4.

Các quan chức Iran tuần trước cho biết, vợ của ông Kharazi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong khi ông bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Ông Kharazi, 81 tuổi, giữ chức vụ người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Quốc tế, một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao.

Ông Kharazi từng là đặc phái viên của Iran tại Liên hợp quốc ở New York và sau đó trở thành Ngoại trưởng Iran từ năm 1997 đến 2005, dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami. Tiếp đến, ông đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao khi đó là Ali Khamenei.

Sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ, Israel hôm 28/2, ông Kharrazi tiếp tục đảm nhiệm vai trò cố vấn chính sách đối ngoại cho văn phòng lãnh tụ tối cao, hiện do ông Mojtaba Khamenei kế nhiệm. Ông được cho là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hoạch định chính sách đối ngoại của Iran.

Trả lời phỏng vấn truyền thông hồi tháng trước, ông Kharazi cho biết, ông tin rằng Iran có thể duy trì cuộc xung đột với Mỹ và Israel trong một thời gian dài và cho biết ông không thấy có không gian cho ngoại giao. Ông dự đoán cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc thông qua những nỗi đau kinh tế mà nó gây ra.