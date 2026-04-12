Khu trục hạm USS Michael Murphy, 1 trong 2 tàu chiến Hải quân Mỹ được cho là đã đi qua eo biển Hormuz hôm 11/4 (Ảnh: BQP Mỹ).

Không đạt thỏa thuận, nín thở chờ phản ứng của đôi bên

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Mỹ, Iran chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào sau cuộc đàm phán tại Pakistan ngày 11/4.

“Chúng tôi quay trở về Mỹ mà chưa đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đã nói rõ những lằn ranh đỏ của mình, những điều chúng ta sẵn sàng nhượng bộ và những điều chúng tôi không sẵn sàng nhượng bộ. Chúng tôi đã nói rõ ràng nhất có thể. Nhưng họ đã chọn không chấp nhận những điều khoản của chúng tôi”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết Iran đã không cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân sau nhiều giờ đàm phán.

Đoàn xe của ông Vance rời Pakistan sau khi đàm phán với Iran thất bại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, xác nhận những gì Phó Tổng thống Mỹ đã tuyên bố trước đó.

Hãng tin này cho rằng “các yêu cầu quá đáng của Washington đã cản trở một khuôn khổ chung”.

Đài truyền hình Press TV của Iran cho biết hai bên có nhiều điểm bất đồng không dễ giải quyết, bao gồm quyền đi lại qua eo biển Hormuz cũng như chương trình hạt nhân của Tehran.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tại Islamabad để tham gia cuộc đàm phán với Mỹ ngày 11/4 (Ảnh: Reuters).

Theo CNN, tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ rằng 21 giờ đàm phán hòa bình với Iran đã không mang lại thỏa thuận nào làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về tương lai của cuộc xung đột.

Điều này dường như làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần bắt đầu từ hôm 8/4. Nếu Iran không cam kết mở lại eo biển Hormuz, nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục bị hạn chế.

Trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rằng “toàn bộ nền văn minh của Iran sẽ diệt vong” nếu nước này không đồng ý với một thỏa thuận. Nhưng không rõ ông có còn muốn tiếp tục một cuộc chiến đã trở nên vô cùng không được lòng người Mỹ, cuộc chiến mà ông tuyên bố Mỹ "đã thắng".

Trong bài phát biểu tại Islamabad, ông Vance không nói rõ điều gì sẽ xảy ra khi cuộc đàm phán dường như đã bế tắc. Ông gợi ý rằng Iran vẫn có thể quay lại chấp nhận “đề nghị cuối cùng và tốt nhất” của Mỹ, nhưng ông không đưa ra bất kỳ dự báo nào về các cuộc đàm phán trong tương lai để thu hẹp những khác biệt.

Trong khi đó, vào sáng 11/4, ông Trump tuyên bố không quan tâm đến kết quả đàm phán. “Việc có đạt được thỏa thuận hay không không quan trọng với tôi”, ông nói, khẳng định Mỹ đã đánh bại Iran về mặt quân sự.

Đài RT Nga công bố hình ảnh eo biển Hormuz biến thành màu đỏ máu sau những cơn mưa tầm tã, dường như báo hiệu hòa đàm Mỹ và Iran "không thuận buồm xuôi gió"

Iran nắm nhiều "quân bài" hơn Mỹ nên không vội nhượng bộ?

Cựu nhà đàm phán Trung Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ, Aaron David Miller, cho biết "Iran nắm giữ nhiều quân bài hơn Mỹ" sau 21 giờ đàm phán giữa hai bên kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

“Họ rõ ràng không vội vàng nhượng bộ”, ông Miller nói với CNN, cho rằng Iran dường như đang hành động theo tiến độ chậm hơn so với Mỹ.

“Theo tôi, họ vẫn còn uranium được làm giàu cao. Họ đã chứng minh rằng họ đã vũ khí hóa địa lý, họ kiểm soát và đang quản lý eo biển Hormuz. Chính quyền nước này đã tồn tại”, ông nhấn mạnh, nói thêm rằng, “họ đã chứng minh khả năng đáng sợ trong việc làm suy yếu an ninh và sự ổn định. Tất cả những điều này đều là những quân bài”.

Nhà ngoại giao Miller cho biết ông tin rằng Iran thà chấp nhận rủi ro bị Mỹ - Israel tấn công quân sự trở lại còn hơn là ra về tay trắng sau cuộc đàm phán.

Iran tiếp tục công bố hình ảnh về kho vũ khí ngầm của họ

Tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Hormuz, IRGC cảnh báo "nóng"

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11/4 thông báo 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz, trong bối cảnh một số tàu vẫn không thể đi qua tuyến hàng hải quan trọng này bất chấp lệnh ngừng bắn.

“Tàu USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đã đi qua eo biển Hormuz sau đó hoạt động ở vịnh Ba Tư như một phần của nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm đảm bảo eo biển hoàn toàn không còn thủy lôi”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Hai tàu khu trục nói trên được cho là những tàu Mỹ đầu tiên đi qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu hơn một tháng trước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của tàu quân sự nhằm đi qua eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả bằng “phản ứng mạnh mẽ”.

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC cho biết: “Bất kỳ nỗ lực nào của tàu quân sự nhằm đi qua eo biển Hormuz sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Hải quân IRGC có toàn quyền quản lý eo biển Hormuz một cách sáng suốt”, đồng thời nêu rõ rằng, việc đi qua eo biển sẽ chỉ “được cho phép đối với các tàu dân sự theo những điều kiện cụ thể”.

Những sự kiện đáng chú ý

Các bên tham chiến ở Iran cuối cùng đã chuyển sang con đường ngoại giao: cuộc đàm phán giữa phái đoàn Tehran và Washington đã diễn ra tại Islamabad. Việc chuẩn bị cho cuộc đàm phán này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông, nhưng bản thân cuộc đối thoại diễn ra kín đáo, thậm chí cả kết quả sơ bộ cũng chỉ mới vừa được công bố sau 21 giờ thảo luận vô cùng căng thẳng.

Rõ ràng, có rất ít lý do để lạc quan: yêu cầu mà đôi bên đưa ra là không thể chấp nhận được với đối phương. Do đó, ít nhất một vòng đàm phán nữa được dự kiến, nhưng ngay cả điều này cũng khó có thể giải quyết được những khác biệt.

Nhưng điều này không ngăn cản Tổng thống Mỹ đăng hàng loạt thông điệp trên mạng xã hội về việc mở cửa eo biển Hormuz dù trên thực tế huyết mạch hàng hải đặc biệt quan trọng này vẫn bị phong tỏa.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 11/4 (Ảnh: Rybar).

Eo biển Hormuz vẫn là một trong những điểm chính gây “bất đồng nghiêm trọng” trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran tại Islamabad, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin hôm 11/4. Hãng này cho biết thêm rằng các cuộc tham vấn vẫn đang tiếp tục bất chấp những gì họ mô tả là những "yêu cầu quá đáng "của Mỹ, trong khi Iran vẫn khăng khăng bảo vệ những thành quả quân sự đạt được.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11/4 cho biết Israel vẫn cam kết tiếp tục chiến đấu chống lại Iran, bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra. “Israel dưới sự lãnh đạo của tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Iran cũng như các lực lượng ủy nhiệm của họ”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội. Israel không có mặt tại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran ở Islamabad.

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng rằng việc đạt được thỏa thuận với Iran hay không “không tạo ra sự khác biệt” đối với ông, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Pakistan. “Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta đều thắng”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh, “việc có đạt được thỏa thuận hay không cũng không tạo ra sự khác biệt đối với tôi”.

Các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Li Băng đã đẩy số người chết lên hơn 2.000 người và 6.300 người khác bị thương, theo Bộ Y tế. Trước đó, các nhà đàm phán Iran đã yêu cầu ngừng bắn ở Li Băng, bồi thường chiến tranh, cam kết giải tỏa các tài sản bị đóng băng như một phần của thỏa thuận hòa bình trong cuộc họp sơ bộ với các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

Quân đội Mỹ cho biết họ “đã bắt đầu thiết lập các điều kiện để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz” trong một bản cập nhật được công bố vào chiều qua, nói rằng 2 tàu khu trục hải quân Mỹ đã đi qua eo biển. Người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự chung Iran sau đó đã phủ nhận tuyên bố của phía Mỹ rằng các tàu khu trục đã đi qua tuyến đường thủy này.

Mặc dù một trong những yêu cầu ban đầu của Iran trong các cuộc đàm phán là lệnh ngừng bắn ở Li Băng, họ đã gặp gỡ phía Mỹ trong bối cảnh các cuộc ném bom của Israel vào nước cộng hòa này vẫn đang diễn ra.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel - Li Băng tính đến cuối ngày 11/4 (Ảnh: Rybar).

Có tin đồn Tel Aviv đã bị buộc phải chấp nhận việc ngừng tấn công Beirut, nhưng nhóm vũ trang Hezbollah không ảo tưởng, vì vậy họ đang chống lại cuộc tấn công trên bộ của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hết sức có thể, đồng thời nã pháo vào các khu vực dân cư của Israel.

Tình hình ở Bờ Tây cũng không yên tĩnh. Các cuộc truy quét, bắt giữ người Palestine vẫn tiếp diễn trong khu vực, mặc dù hầu như không có sự kháng cự nào đối với người Israel.