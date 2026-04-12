Mỹ nói đã đánh chìm hết 28 tàu rải thủy lôi của Iran, đang "dọn dẹp" Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 11/4 rằng quân đội Mỹ đã bắt đầu dọn sạch eo biển Hormuz, đồng thời cho biết toàn bộ các tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.

“Chúng tôi đang bắt đầu quá trình dọn dẹp eo biển Hormuz", ông Trump viết, đồng thời nói thêm rằng “toàn bộ 28 tàu rải thủy lôi” của Iran “hiện đều nằm dưới đáy biển”.

Iran chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Chỉ vài phút trước bài đăng của ông Trump, đã xuất hiện các thông tin về sự hiện diện của tàu hải quân Mỹ trong eo biển này.

Một nhà báo của Axios, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, cho biết “một số” tàu Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4, tuy nhiên truyền hình nhà nước Iran ngay sau đó dẫn lời một quan chức quân đội bác bỏ thông tin này.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng lực lượng Mỹ đã phá hủy hải quân và không quân Iran, đồng thời làm tê liệt chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, lo ngại về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền trong những tuần gần đây đã khiến eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng của nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, gần như bị đóng cửa trên thực tế. Việc siết chặt tuyến đường này đã gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá xăng tại Mỹ đã tăng mạnh, dù phần lớn lượng dầu đi qua tuyến đường này không được vận chuyển tới Mỹ.

Trong khi đó, các đại diện của Mỹ và Iran đã bắt đầu đàm phán tại Islamabad, do Pakistan làm trung gian, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý Kazem Gharibabadi cho biết Tehran đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản trong các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ.

Phát biểu bên lề các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian tại Islamabad vào ngày 11/4, ông Gharibabadi cho biết các cuộc thảo luận hiện nay khác biệt đáng kể so với những vòng trước, đặc biệt do vị thế chiến lược được cải thiện của Iran và những bài học rút ra từ các cuộc đàm phán trước đây.

Là thành viên của phái đoàn Iran, ông cho rằng sự thay đổi trong cục diện đàm phán xuất phát từ kinh nghiệm lịch sử của Iran với Mỹ.

Nhà ngoại giao cấp cao này nhấn mạnh rằng vòng đàm phán lần này không chỉ lặp lại các khuôn khổ cũ mà thể hiện cách tiếp cận cứng rắn hơn, mang tính “đặt yêu cầu”.

Ông Gharibabadi cho biết sự hiện diện của các đại diện quân sự cấp cao tại bàn đàm phán là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của Iran trong việc đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông bày tỏ lạc quan rằng kinh nghiệm và quyết tâm của phái đoàn Iran có thể dẫn tới bước đột phá trong đàm phán.

Trong khi đó, theo Tasnim, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, do Pakistan làm trung gian, đã bước sang giai đoạn chuyên môn kỹ thuật, với các thành viên chủ chốt trong các ủy ban kỹ thuật của Iran trực tiếp tham gia nhằm thúc đẩy các nội dung thảo luận quan trọng tại khách sạn Serena ở Islamabad.