Iran tuyên bố sử dụng vũ khí chưa từng triển khai, tăng gấp đôi hỏa lực

Tên lửa của Iran (Ảnh: PressTV).

Bộ phận Quan hệ công chúng của IRGC ngày 7/4 cho biết đợt phóng mới nhất đánh dấu một bước ngoặt, khi các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu vực trung tâm và phía nam của các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát.

Chỉ huy Lực lượng Không gian Vũ trụ của IRGC cũng xác nhận việc Tehran lần đầu triển khai bệ phóng tên lửa kép, mô tả đây là sự khởi đầu của một “giai đoạn mới” trong các hoạt động trả đũa của Iran.

Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi cho biết: “Và giờ đây, giai đoạn mới của cuộc chiến đã bắt đầu với các bệ phóng kép mới cho tên lửa Fateh và Kheibar Shekan, toàn bộ các đòn tấn công trước đó được nhân đôi".

Iran tung chiến dịch tập kích trả đũa lần thứ 99 nhằm vào Mỹ - Israel (Video: PressTV).

Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm những trung tâm đô thị lớn như Rishon Letzion, Petah Tikva, Be’er Sheva và Tel Aviv, với tổng cộng hơn 30 mục tiêu bị tấn công.

Tên lửa Kheibar Shekan đã được sử dụng trong các đòn tấn công này, loại được biết đến với độ chính xác cao và khả năng đánh trúng các mục tiêu chiến lược.

IRGC cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công đáp trả mạnh hơn nhằm vào Israel, đồng thời cho biết toàn bộ các trung tâm công nghiệp, cơ sở hạ tầng và quân sự của đối thủ sẽ trở thành mục tiêu để đáp trả.

Lực lượng này cũng kêu gọi cư dân tại các khu vực bị chiếm đóng lập tức rời khỏi những địa điểm hiện tại.

Trong một tuyên bố công bố đợt tấn công thứ 99 của Chiến dịch “Lời hứa Đích thực 4”, IRGC nhấn mạnh rằng Iran “chưa từng và sẽ không bao giờ là bên khởi đầu tấn công vào các mục tiêu dân sự”.

Tuy nhiên, lực lượng này cũng khẳng định IRGC “sẽ không ngần ngại đáp trả các hành động tập kích nhằm vào cơ sở dân sự".

Iran cảnh báo nếu họ bị tấn công vào hạ tầng dân sự, Tehran “sẽ gây ra mức độ thiệt hại đối với hạ tầng của Mỹ và các đối tác đến mức họ sẽ bị tước quyền tiếp cận nguồn dầu khí của khu vực trong nhiều năm".

IRGC cho biết các đồng minh khu vực của Washington cần nhận thức rằng cho đến nay lực lượng này “đã thể hiện sự kiềm chế lớn và thận trọng trong việc lựa chọn mục tiêu trả đũa, vì tôn trọng quan hệ láng giềng hữu hảo".

Tuy nhiên, tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng từ thời điểm này, Lực lượng Vũ trang Iran sẽ gạt bỏ mọi cân nhắc và sự kiềm chế như vậy.

Trong đợt tấn công thứ 99, Iran nói đã nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại vịnh Ba Tư, cũng như các trung tâm tập kết quân sự và sở chỉ huy - điều hành tại Israel, sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tự sát.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cảnh báo sẽ ném bom các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại Hormuz. Iran đã áp đặt các hạn chế đối với việc đi lại qua eo biển này vài ngày sau khi xung đột quân sự bùng phát, cho biết các tàu có liên quan đến bên tấn công sẽ không được phép sử dụng tuyến đường thủy này.