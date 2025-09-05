Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo phản lực BM-21 Grad gần Avdiivka (Ảnh minh họa: Skynews).

UAV Ukraine tấn công, nhà máy lọc dầu Nga ở Ryazan bốc cháy

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 5/9, người dân và các kênh truyền thông địa phương báo cáo về vụ hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ryazan (Nga) sau khi bị UAV Ukraine tập kích.

Hình ảnh và video về vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu cũng đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Sáng 5/9, Thống đốc vùng Ryazan, ông Malkov, báo cáo rằng phòng không Nga đã bắn hạ 8 UAV trên bầu trời khu vực. Theo ông, "các mảnh vỡ của UAV rơi xuống lãnh thổ của một doanh nghiệp công nghiệp, hậu quả đang được khắc phục".

Trước đó, đêm 30/8, Ukraine sử dụng UAV để tấn công 2 nhà máy lọc dầu Krasnodarsky ở Krasnodar Krai và Syzransky ở tỉnh Samara, Nga.

Italy sẵn sàng tham gia cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine

European Pravda đưa tin, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, khi tham dự hội nghị thượng đỉnh "Liên minh những người quyết tâm" hôm 4/9, cho biết, Rome sẵn sàng tham gia cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng bên ngoài lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.

Trong hội nghị, bà Meloni đã nhắc lại đề xuất của Italy về hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine.

"Mặc dù khẳng định Italy không có ý định gửi quân đến Ukraine, Thủ tướng Meloni vẫn tái khẳng định sự sẵn sàng ủng hộ một lệnh ngừng bắn tiềm năng thông qua các sáng kiến ​​giám sát và huấn luyện bên ngoài biên giới Ukraine", thông cáo của Chính phủ Italy cho biết.

Thủ tướng Italy sau đó đã tham gia cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó các bên tái khẳng định "sự thống nhất trong nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine".

"Điều này chỉ có thể đạt được thông qua một cách tiếp cận kết hợp sự ủng hộ liên tục dành cho Ukraine, mong muốn chấm dứt thù địch, duy trì áp lực tập thể lên Nga, đặc biệt là thông qua các biện pháp trừng phạt, và các đảm bảo an ninh đáng tin cậy, được xác định trên tinh thần hợp tác giữa hai bờ Đại Tây Dương", Chính phủ Ý cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẵn sàng thực hiện đề xuất chính trị của 35 nhà lãnh đạo "liên minh những người quyết tâm" về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, với 26 quốc gia bày tỏ sẵn sàng gửi quân hoặc cung cấp một số nguồn lực nhất định để hỗ trợ lực lượng bảo đảm.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu sau cuộc họp của "liên minh những người quyết tâm" rằng nước ông sẽ đóng vai trò hậu cần trong việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ukraine phản đòn quanh Novoekonomichne, Nga tấn công ở Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tăng cường đột phá, tiếp nối thành công ở hướng Zaporizhia và Pokrovsk. Các báo cáo cho thấy lực lượng Moscow đã kiểm soát được làng Novoselivka.

Hoạt động của RFAF vẫn tiếp tục trên tất cả các khu vực của mặt trận trong 24 giờ qua. Trọng tâm chính vẫn là Donetsk. Tại đây, họ đang tiến về hướng Pokrovsk và đã chiếm được Novoselivka trong các cuộc tấn công.

Áp lực quanh Pokrovsk - Mirnograd vẫn được lực lượng Moscow duy trì. Trong khi quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục các cuộc phản công quanh Novoekonomichne, các đoạn video định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga ngay bên ngoài Mirnograd. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu đây có phải là đoạn phim lưu trữ hay không.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 4/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, đánh sập hàng loạt cứ điểm. Lực lượng Kiev cố gắng phản đòn trên các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

"Băng giá đã tan", mặt trận Kupyansk đột ngột nóng

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đột phá mạnh mẽ trên tuyến phòng thủ của Ukraine tại Kupyansk, xâm nhập sâu vào chuỗi cứ điểm ở phía tây.

Lực lượng Moscow bất ngờ đột phá vào khu vực tây bắc và tiếp cận khu vực đầu não hành chính, như được chứng minh bằng đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Sau đó, các cuộc thảo luận về bản chất của sự việc đã bùng lên trong cộng đồng chuyên gia. Đặc biệt, nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka đã lên tiếng về vấn đề này.

Trước hết, cần lưu ý rằng khu vực Kupyansk trước đây từng là nơi cung cấp lực lượng cho cuộc phản công của quân đội Ukraine đang diễn ra tại Dobropolye. Ngoài ra, do cường độ giao tranh, chủ yếu ở hướng Pokrovsk và Dobropolye, cũng như ở mức độ thấp hơn trên hướng Konstantinovka và Krasnolimansk, nơi cũng cực kỳ căng thẳng, Bộ chỉ huy Kiev đang tập trung mọi nguồn lực có thể vào đó.

Mặt trận phía bắc gần như bị AFU bị bỏ mặc. Điều này buộc quân đội Ukraine phải tổ chức lại tuyến phòng thủ của khu vực Kupyansk, mở rộng vành đai phòng thủ bên ngoài về phía đông. Một phần chuỗi công sự dã chiến ở phía đông Petropavlovka đã bị lực lượng Moscow đánh sập. Với những hành động này, Bộ chỉ huy Kiev đang giải phóng lực lượng để triển khai ở phía tây bắc và vùng ngoại ô phía tây.

Tuy nhiên, việc các đơn vị tiên phong của Nga có thể tiến sâu vào khu vực Kupyansk cho thấy rằng bằng cách rút ngắn tuyến đầu về phía đông, Bộ chỉ huy Kiev không thể khép chặt hoàn toàn khu vực phía tây. Chính những lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của AFU đã giải thích tại sao các chiến binh Nga có thể quay được đoạn video nói trên.

Về vị trí thực tế của tiền tuyến, cần lưu ý những điều sau đây. Không có mặt trận ổn định nào có thể được xác định một cách chắc chắn. Lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của Ukraine, nơi các đơn vị Moscow đã xâm nhập, không có nghĩa là các đơn vị RFAF tiên phong sẽ có thể củng cố tại điểm tiến công xa nhất.

Đường chiến tuyến căng như một "sợi chỉ" giữa tiền duyên và lực lượng chủ lực cực kỳ nguy hiểm ngay cả khi AFU đã suy yếu. Do đó, sẽ đúng hơn nếu nói về một vùng "xám" bên trong Kupyansk, dọc tuyến đường binh sĩ Nga đột phá. Các bên liên tục cơ động trong đó: Lực lượng Kiev đang thu hẹp khoảng cách, còn RFAF đang cố gắng củng cố.

Tóm lại, trong 36 giờ qua, việc lính xung kích Nga có thể xâm nhập sâu vào khu vực do Ukraine chiếm giữ cho thấy sự suy giảm nhanh chóng khả năng phòng thủ của AFU tại khu vực đô thị tập trung Kupyansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 4/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, nỗ lực đột phá vào trung tâm đô thị. Kiev ngăn chặn đối phương trên các mũi tên vàng. Các khu vực gạch chéo là vùng xám, không bên nào nắm giữ ổn định (Ảnh: Readovka).

Kênh MD phân tích thêm về diễn biến chiến sự ở mặt trận này. Theo đó, tại Kupyansk, lực lượng Moscow ở khu vực Kharkov đã đột phá về phía trung tâm thành phố. Hiện họ kiểm soát lãnh thổ phía đông đường cao tốc R79 và tiếp tục tiến về phía tây, dọc theo đường Dovhalevska.

Nếu lực lượng Kiev không giữ vững được tuyến phòng thủ ở đó, họ có nguy cơ mất toàn bộ Kupyansk trong vòng vài tuần tới.

Sự tiến công nhanh chóng đạt kết quả của Nga là do hai yếu tố chính:

Thứ nhất, quân đội Ukraine đã không được chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các quận bờ phải sông Oskol, điều mà họ không ngờ tới.

Thứ hai, vấn đề hậu cần, do cuộc tấn công của RFAF đe dọa các tuyến đường tiếp tế của Kupyansk ở khu vực Kharkov.

Về nhóm binh sĩ Ukraine ở bờ trái, số phận của họ vẫn chưa rõ ràng vì không có thông tin xác nhận về lực lượng Kiev vẫn còn ở đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 4/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tổ chức thành công mũi đột phá và tiến rất xa vào vùng lõi đô thị, đồng thời tiếp tục phát triển tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: MD).

Nga chiếm 50km2 lãnh thổ vùng Dnipropetrovsk trong vài ngày

Kênh KalibratedMaps đưa tin, lực lượng Moscow dũng mãnh tiến vào làng Khoroshe (Dnipropetrovsk) và giành được khu vực cực nam Donetsk do Ukraine kiểm soát. Theo thống kê, quân đội Nga đã kiểm soát thêm được 50km2 lãnh thổ tại đây trong vài ngày qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 4/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được với diện tích lên tới khoảng 50km2 (Ảnh: KalibratedMaps).

Các đơn vị của Tập đoàn quân Vostok RFAF tiếp tục tiến về Velikomikhaylovka, chiếm lĩnh khu định cư Novoselovka và kiểm soát hoàn toàn Aleksandorograd, đẩy lùi đối phương về phía tây và đánh bật họ ra khỏi khu vực phòng thủ phía bắc đến sông Volchya, kênh VoenkorKotenok cập nhật.

Các báo cáo tác chiến cho biết lực lượng Moscow cũng đã kiểm soát khu định cư Khoroshe, phía nam Novoselovka và đang giao tranh trong rừng Dibrovsky ở phía tây, tiến về Velikomikhaylovka. Đồng thời, Tập đoàn quân Vostok dọn sạch lãnh thổ phía bắc Iskra đến sông Volchya.

Lực lượng Kiev đang cố gắng phản công ở khu vực Iskra và từ Ivanovka về phía Zeleny Gay. Các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía nam, tại khu vực Novonikolaevka - Ternovoe - Sosnovka, cũng như phía tây Temirovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 4/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công trên các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev đang mất dần các vị trí phòng thủ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Diễn biến chiến sự tại một số mặt trận khác

Theo kênh Suriyakmaps, trong ngày thứ 1.286 kể từ khi xung đột bùng nổ, tại mặt trận Velikaya Novoselovka, sau khi chiếm được Komyshuvakha, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây bắc và phía tây của khu định cư này, hướng tới biên giới với tỉnh Dnipropetrovsk.

Trên mặt trận Orekhov, gần đây, RFAF khởi động lại các hoạt động ở phía nam Novodanylivka lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6, đạt được những bước tiến nhỏ. Về phía Mala Tokmachka, vào đầu tháng 7, quân đội Ukraine đã giành lại một số vị trí cho đến nhà máy gạch, nơi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn không liên tục trong 2 tháng qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velikaya Novoselovka ngày 4/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công trên những mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 129 cuộc giao tranh trên mặt trận

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 129 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 28 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 3 tên lửa, tiến hành 53 cuộc không kích, thả 80 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 1.931 UAV cảm tử và thực hiện 3.427 trận pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, AFU đã cơ bản chặn đứng nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.