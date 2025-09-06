"Nga là quốc gia duy nhất tự chủ hoàn toàn sản xuất linh kiện máy bay"

Phó thủ tướng Nga Denis Manturov (Ảnh: Interfax).

Nga đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có thể sản xuất toàn bộ linh kiện máy bay trong nước, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov nói với các phóng viên.

“Đúng là như vậy. Tôi xác nhận chính xác là như vậy”, ông nói khi được hỏi liệu Nga có trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới tự sản xuất toàn bộ linh kiện máy bay hay không.

Ông cho biết không có quốc gia nào khác mà tất cả các linh kiện đều được sản xuất trong nước.

“Đây là biện pháp bắt buộc, chứ không phải mong muốn của chúng tôi. Chúng tôi luôn quan tâm đến hợp tác quốc tế, vốn thực sự là nền tảng của máy bay Sukhoi Superjet vào đầu những năm 2000.

Và ở giai đoạn thứ hai, bao gồm cả MS-21, nó cũng được chế tạo với sự hợp tác với các đối tác nước ngoài, nhưng với tỷ lệ tham gia rất lớn của Nga. Toàn bộ thành phần thiết bị đo lường, toàn bộ tính toán đều do Nga thiết kế, và các đơn vị cũng như thiết bị đã được sử dụng”, ông nói.

Ông Manturov không nêu cụ thể dòng máy bay nào của Nga đã được nội địa hóa hoàn toàn quá trình sản xuất, nhưng Moscow đang phát triển 2 dòng phi cơ thương mại mới MS-21 và SJ-100.

Đây là điều mà Nga đã bắt đầu thực hiện trong những năm qua trong bối cảnh họ phải đối mặt với hơn 30.000 lệnh trừng phạt từ phương Tây vì mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt này đã ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu và ngành hàng không của Nga nhưng Moscow nhiều lần khẳng định họ đã tìm cách để thích nghi thành công.

Vào ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đã hoàn tất việc thay thế động cơ nhập khẩu cho trực thăng đa nhiệm Ansat và máy bay Superjet và những động cơ do Moscow sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất.

“Trong năm nay, việc thay thế động cơ nhập khẩu trên trực thăng Ansat và máy bay Sukhoi Superjet đã được hoàn tất. Theo đó, các động cơ tuabin khí VK-650V mới nhất và động cơ phản lực PD-8 đã được lắp đặt, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất”, ông nói.

Theo ông, những chuyển biến tích cực trong ngành “tạo điều kiện củng cố chủ quyền công nghiệp và công nghệ của đất nước, cho việc hiện đại hóa giao thông vận tải, năng lượng, cho tăng trưởng kinh tế và việc đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia.

Động cơ tuốc bin phản lực PD-8 với lực đẩy 8 tấn dành cho máy bay chở khách Superjet và thủy phi cơ Be-200 đã được chế tạo bằng các vật liệu mới của Nga và các công nghệ tiên tiến, theo Tass.

Ông Putin nhận định, Nga nằm trong nhóm 5 nước hàng đầu thế giới về phát triển và sản xuất động cơ máy bay và tên lửa.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga vẫn nằm trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu thế giới về phát triển và sản xuất động cơ máy bay và tên lửa, một vị thế mà chúng ta đã có từ thời Liên Xô. Chỉ trong bốn năm qua, số lượng động cơ máy bay được bàn giao đã tăng hơn 50%, từ 791 lên 1.227 chiếc”, ông cho biết.