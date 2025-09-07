Nga lên tiếng sau khi không kích kỷ lục hơn 800 tên lửa, UAV vào Ukraine

Lực lượng Ukraine bắn hạ một tên lửa của Nga trong trận tập kích vào Kiev hôm 7/9 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 7/9 xác nhận đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh để tấn công các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine, nơi được quân đội Ukraine sử dụng.

"Máy bay tác chiến - chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh... đã gây thiệt hại cho các mục tiêu trong tổ hợp công nghiệp - quân sự và cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine, những nơi được sử dụng để phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công các nhà máy sản xuất máy bay không người lái, kho chứa và cơ sở phóng máy bay không người lái tầm xa, kho vũ khí, sân bay, trạm radar và những nơi tập trung binh lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Nga đã kiểm soát làng Khoroshe ở vùng Dnipropetrovsk của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 bom dẫn đường, 3 tên lửa HIMARS và 210 máy bay không người lái của Ukraine.

Trong khi đó, Không quân Ukraine xác nhận, vào đêm 6/9, rạng sáng 7/9, Nga đã phát động cuộc không kích lớn nhất từ đầu xung đột đến nay. Ukraine cho biết Nga lần đầu tiên tấn công một tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev.

Theo thống kê của Ukraine, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một số tòa nhà ở thủ đô Kiev, nơi đã được báo động không kích trong 11 giờ.

Lính cứu hỏa làm việc tại tòa nhà chính phủ Ukraine bị hư hại trong trận tập kích vào Kiev hôm 7/9 (Ảnh: Reuters).

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 810 máy bay không người lái, 4 tên lửa đạn đạo và 9 tên lửa hành trình.

Không quân Ukraine tuyên bố mặc dù hầu hết máy bay không người lái và tên lửa của Nga đều bị phòng không Ukraine bắn hạ, nhưng 54 máy bay không người lái và 9 tên lửa vẫn tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích cuộc không kích mới nhất của Nga, cáo buộc Moscow kéo dài chiến sự giữa lúc các nỗ lực đàm phán đang diễn ra.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko gọi đây là "cuộc tấn công lớn", cho biết các thành phố Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk và Odesa đều bị tấn công, cũng như Kiev.

Tại thủ đô Kiev, tòa nhà văn phòng thủ tướng, cũng như một số bộ của chính phủ Ukraine, đã bị tấn công.

“Lần đầu tiên, tòa nhà chính phủ, mái nhà và các tầng trên của tòa nhà bị hư hại do các cuộc tấn công. Lực lượng cứu hộ đang dập tắt đám cháy”, bà Svyrydenko nói.

Tòa nhà nằm trong khu nhà chính phủ của Kiev, cạnh tòa nhà quốc hội và gần văn phòng tổng thống.

Một căn hộ bị hư hại trong trận tập kích vào Kiev hôm 7/9 (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmygal cho biết trong tuần tới, một cuộc họp sẽ được tổ chức, tập trung vào việc “tăng cường phòng không và nâng cao năng lực đáp trả của Ukraine bằng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương”.

Ukraine hôm nay tuyên bố tấn công 2 cơ sở năng lượng của Nga trong đêm tại khu vực Bryansk và vùng Krasnodar phía nam.

Vào rạng sáng nay, lực lượng vũ trang Ba Lan xác nhận máy bay của nước này và các đồng minh đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan do các cuộc tấn công của Nga ở miền tây Ukraine gần biên giới Ba Lan.