Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul tham dự buổi họp báo sau khi giành được sự ủng hộ để trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan (Ảnh: AFP).

Sau phiên bỏ phiếu vào chiều 5/9, quốc hội Thái Lan đã bầu ông Anutin Charnvirakul làm thủ tướng mới của đất nước. Ông Anutin vốn được coi là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua giành chức Thủ tướng Thái Lan.

Ông Anutin Charnvirakul, cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, là lãnh đạo đảng Bhumjaithai. Ông sinh năm 1966 tại Bangkok, là hậu duệ của một gia tộc chính trị và kinh doanh tại Thái Lan.

Ông Anutin là con trai của cựu quyền Thủ tướng Chavarat Charnvirakul và có bằng kỹ sư của đại học Hofstra ở New York. Cha ông từng là quyền Thủ tướng Thái Lan trong cuộc khủng hoảng chính trị năm 2008 và sau đó giữ chức Bộ trưởng Nội vụ trong 3 năm.

Ông Anutin tham gia chính trường năm 1996 khi vẫn điều hành công ty gia đình Sino-Thai Engineering & Construction, nay là Stecon Group, tập đoàn xây dựng lớn thứ hai Thái Lan.

Tài sản của gia đình ông Anutin tập trung vào Stecon Group, tập đoàn đã giành được các hợp đồng lớn của chính phủ trong nhiều thập niên, bao gồm sân bay ở thủ đô và tòa nhà quốc hội.

Là kỹ sư được đào tạo tại New York, ông Anutin bước vào chính trường khi mới ngoài 30 tuổi với vị trí là cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau đó trở thành Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Nội vụ và Phó Thủ tướng.

Ông đã dành nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp chính trị, phục vụ trong nội các dưới thời Thủ tướng Thaksin Shinawatra, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và mới nhất là Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Gần đây, doanh nhân, chính khách Anutin Charnvirakul đã nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Thái Lan, sau khi đảng Bhumjaithai theo đường lối bảo thủ của ông đạt thỏa thuận với đảng Nhân dân đối lập, lực lượng lớn nhất trong Hạ viện gồm 500 ghế.

Chính trị gia 59 tuổi từng phục vụ trong chính phủ liên minh do Pheu Thai lãnh đạo sau khi lên nắm quyền năm 2023 cho đến tháng 7 vừa qua. Đảng của ông Anutin đã rút khỏi liên minh do Pheu Thai dẫn dắt sau vụ rò rỉ cuộc điện đàm dẫn đến việc Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị tòa án phế truất.

Đảng Bhumjaithai tuyên bố sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng nếu lên cầm quyền. Đảng này cũng cam kết tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp và giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, những điều kiện mà đảng Nhân dân đặt ra để đổi lấy sự ủng hộ.

Đảng Bhumjaithai khẳng định muốn lập một “chính phủ quản lý đất nước trong giai đoạn khủng hoảng an ninh, kinh tế, tự nhiên và xã hội”, trước khi trao lại quyền lực cho người dân thông qua bầu cử.

Cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul chào đón người dân trong chuyến thăm gặp gỡ các tình nguyện viên y tế tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan vào năm 2022 (Ảnh: AFP).

Ông Anutin tự nhận mình là một người phụng sự nhân dân, yêu thích ẩm thực đường phố Thái Lan. Ông từng xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh đang nấu ăn, mặc áo phông và quần ngắn, và chơi nhạc pop Thái Lan những năm 1980 bằng saxophone hoặc piano.

Năm 1996, ông Anutin làm cố vấn cho Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, sau đó giữ chức Thứ trưởng Y tế (2004-2005) và Thứ trưởng Thương mại (2004). Sau đó, ông bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm sau khi giữ chức ủy viên ban chấp hành đảng Thai Rak Thai, đảng này đã bị giải thể vào năm 2006.

Không được tham gia chính trường, ông đã dành thời gian rảnh rỗi để học lái máy bay, sưu tầm một đội máy bay tư nhân nhỏ để chở người bệnh đến bệnh viện và vận chuyển tạng hiến tặng.

Năm 2012, sau khi kết thúc lệnh cấm hoạt động chính trị, ông Anutin gia nhập đảng Bhumjaithai và được bầu làm lãnh đạo đảng. Ông là ứng cử viên thủ tướng của đảng Bhumjaithai trong cả hai năm 2019 và 2023.

Ông Anutin từng là quan chức nhận được nhiều sự quan tâm khi giữ chức Bộ trưởng Y tế Thái Lan trong giai đoạn xuất hiện đại dịch Covid-19. Ông đã giúp Thái Lan, một quốc gia mạnh về hoạt động du lịch, ứng phó với đại dịch. Ông cũng vận động mạnh mẽ cho việc hợp pháp hóa cần sa trong cuộc bầu cử năm 2023.

Trong khoảng thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, ông Anutin phụ trách mua vắc-xin, áp dụng lệnh phong tỏa và điều trị bệnh nhân. Ông được ghi nhận là người thúc đẩy mở cửa du lịch Thái Lan trở lại với quốc tế.

Ông Anutin ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp để tăng cường dân chủ, tuân thủ pháp quyền. Ông tin tưởng vào sức mạnh của toàn dân, coi đây là trọng tâm thúc đẩy đất nước tiến lên.

Nguyên tắc chỉ đạo của ông Anutin là "nói và làm", tập trung vào việc giảm thiểu quyền lực nhà nước để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Ông Anutin cũng ủng hộ việc ân xá như một biện pháp để thúc đẩy hòa giải.