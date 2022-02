Nguy cơ xung đột vẫn "nóng", Mỹ sơ tán sĩ quan tình báo ở Ukraine

Trụ sở Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) (Ảnh: Reuters).

New York Times ngày 16/2 đưa tin, các nhà chức trách Mỹ đã sơ tán các sĩ quan thuộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) khỏi thủ đô Kiev của Ukraine. Họ sẽ được chuyển đến Lviv, thành phố lớn nhất ở phía tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Theo New York Times, quyết định trên được đưa ra vì lý do an toàn, tuy nhiên có thể khiến Mỹ không nắm bắt được các hoạt động của Nga ở Ukraine và cản trở việc thu thập thông tin tình báo của Mỹ tại đây.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/2 thông báo Mỹ quyết định tạm thời đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Kiev, sơ tán một nhóm nhân viên ngoại giao ở Kiev đến thành phố Lviv.

Theo Wall Street Journal, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đạo phá hủy nhiều thiết bị và vật dụng được các nhà ngoại giao sử dụng, bao gồm "thiết bị mạng, máy tính và tháo dỡ hệ thống điện thoại của đại sứ quán".

Lý do Mỹ phá hủy các thiết bị này được cho là vì lo ngại rằng, chúng có thể rơi vào tay lực lượng Nga nếu Moscow tấn công Kiev.

Lệnh sơ tán được đưa ra trong bối cảnh giới chức và truyền thông Mỹ, Anh dự đoán Nga sẽ động binh với Ukraine - kịch bản được các nhà lãnh đạo phương Tây cảnh báo trong nhiều tháng. Mỹ cho rằng cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cụ thể là ngày 16/2.

Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định không có kế hoạch động binh với Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi các dự báo của phương Tây là "chủ nghĩa khủng bố thông tin".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 thông báo nước này đã rút một phần lực lượng quân sự tham gia cuộc tập trận gần biên giới Ukraine. Ukraine nhận định đây là dấu hiệu cho thấy các biện pháp ngoại giao đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên Kiev vẫn kỳ vọng Moscow sẽ rút toàn bộ quân khỏi biên giới.

Mỹ, NATO và các nước phương Tây vẫn hoài nghi tuyên bố rút quân của Nga. Các nước nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 16/2 đã hối thúc Nga thực hiện các bước đi thực sự để xoa dịu căng thẳng, cảnh báo Moscow chưa có động thái rút quân đáng kể.

"Nguy cơ Nga hành động quân sự với Ukraine vẫn còn cao, cần hết sức thận trọng", Thủ tướng Đức cho biết trong thông báo sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ.

"Nga phải thực hiện các bước đi thực sự để giảm leo thang", 2 nhà lãnh đạo kêu gọi, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Nga nhằm vào Ukraine sẽ dẫn đến "hậu quả nghiêm trọng đặc biệt".

Thủ tướng Scholz đã điện đàm với Tổng thống Biden để trao đổi ngắn gọn với nhà lãnh đạo Mỹ về nội dung cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 15/2.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Đức đều hoan nghênh các tuyên bố của ông Putin rằng các nỗ lực ngoại giao cần tiếp tục để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời khẳng định họ phải "theo đuổi hết tốc lực".