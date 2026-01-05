Ngoại trưởng Rubio: Mỹ sẽ không trực tiếp tham gia "điều hành" Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: NBC).

Phát biểu hôm 4/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington sẽ không trực tiếp quản lý Venezuela, ngoài việc thực thi “lệnh phong tỏa dầu mỏ” hiện có, sau chiến dịch đột kích và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Theo Euro News, phát biểu của ông Rubio dường như nhằm xoa dịu lo ngại rằng hành động cứng rắn cuối tuần qua của Mỹ có thể đẩy đất nước này vào một cuộc can thiệp từ nước ngoài.

Tuyên bố của ông Rubio cho thấy sự điều chỉnh so với phát biểu ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng nói rằng Washington sẽ “điều hành” đất nước này trong giai đoạn tạm thời cho đến khi tìm được một giải pháp dân chủ lâu dài cho cuộc khủng hoảng.

Ông Rubio đưa ra cách tiếp cận ít cứng rắn hơn, nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa dầu mỏ vốn đã áp dụng đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt trước khi ông Maduro bị bắt, và sử dụng đòn bẩy đó để gây sức ép buộc Venezuela thay đổi chính sách.

“Đó là kiểu kiểm soát mà Tổng thống đang đề cập khi ông ấy nói như vậy", ông Rubio nói trong một cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đó, và kỳ vọng sẽ thấy những thay đổi, không chỉ trong cách ngành dầu mỏ được vận hành vì lợi ích của người dân, mà còn để chấm dứt hoạt động buôn bán ma túy", ông cho biết.

Ông nói thêm rằng việc phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt “vẫn đang được duy trì, và đó là một đòn bẩy rất lớn sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi chúng tôi thấy những thay đổi không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ, điều quan trọng nhất, mà còn dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Venezuela”.

Vài giờ sau, lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã mời Tổng thống Trump “hợp tác” và cho biết bà mong muốn “quan hệ tôn trọng lẫn nhau”.

“Chúng tôi mời chính phủ Mỹ hợp tác với chúng tôi trong một chương trình nghị sự hợp tác hướng tới phát triển chung, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhằm củng cố sự chung sống cộng đồng bền vững”, bà nhấn mạnh.

Trước đó trong cuối tuần, bà từng có các bài phát biểu cứng rắn với chính quyền ông Trump và kêu gọi Washington lập tức thả ông Maduro.

Mặt khác, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello kêu gọi người dân Venezuela kiên định lập trường và cáo buộc Mỹ chỉ muốn tiếp cận trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới của Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nước này sẵn sàng làm việc với các lãnh đạo còn lại ở Venezuela nếu họ đưa ra “quyết định đúng đắn".

Ông Rubio làm rõ rằng Washington sẵn sàng thử làm việc với Phó Tổng thống, hiện là quyền Tổng thống, bà Rodríguez, cùng các thành viên còn lại trong nội các của ông Maduro.

Mặt khác, ban lãnh đạo lâm thời của Venezuela tới nay vẫn bày tỏ sự ủng hộ với ông Maduro.

“Chỉ có một tổng thống ở Venezuela, và tên ông ấy là Nicolás Maduro”, bà Rodríguez tuyên bố trước đó.

Tổng thống Donald Trump cho rằng các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành dầu khí Venezuela. Ông Rubio cho biết tình trạng thiếu hụt dầu thô nặng trên toàn cầu có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi này.

“Tôi chưa nói chuyện với các công ty dầu mỏ Mỹ trong vài ngày qua, nhưng chúng tôi khá chắc chắn rằng sẽ có sự quan tâm rất lớn từ các công ty phương Tây", ông Rubio nói, cho rằng các nhà máy lọc dầu của Mỹ là những nhà máy tốt nhất trong việc lọc loại dầu thô nặng này.