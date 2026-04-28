Ngoại trưởng Mỹ: Iran đã sử dụng hết một nửa kho tên lửa

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: PressTV).

Iran đã sử dụng hết khoảng một nửa năng lực tên lửa mà nước này có trước khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu ngày 28/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 27/4.

“Hiện giờ họ chỉ còn một nửa số tên lửa”, ông Rubio nói, đồng thời cho rằng Tehran đã mất năng lực sản xuất và không còn lực lượng hải quân, không quân.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, Iran đang nghiêm túc trong việc thoát ra khỏi tình thế thách thức mà họ đang đối mặt như các vấn đề về kinh tế, lạm phát cũng như năng lực quân sự.

"Tôi nghĩ họ đang nghiêm túc tìm cách kéo dài thời gian cho mình. Nhưng chúng ta không thể để họ làm được điều đó. Họ là những nhà đàm phán giỏi, giàu kinh nghiệm, và chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng phải ngăn chặn dứt khoát việc họ sở hữu vũ khí hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào", ông Rubio cho hay.

Trước đó, Iran nhiều lần tuyên bố họ không có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình nguyên tử của nước này chỉ vì mục đích hòa bình. Mặt khác, Iran cũng khẳng định họ vẫn còn năng lực tên lửa và khả năng gây bất ngờ cho Mỹ trong thời gian tới.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran. Theo phía Iran, có tới 3.375 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran trong 40 ngày chiến sự.

Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad, tuy nhiên, Pakistan sau đó cả hai bên đều cho biết không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho xung đột do tồn tại nhiều bất đồng.

Theo ông Rubio, đề xuất gần đây của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz với các điều kiện chặt chẽ là không thể chấp nhận đối với Mỹ cũng như các quốc gia khác. Ông phản đối kế hoạch của Iran nhằm thu phí các tàu qua khu vực này.

“Đó không phải là mở eo biển. Đây là các tuyến đường thủy quốc tế. Họ không thể bình thường hóa, và chúng tôi cũng không thể chấp nhận việc họ cố gắng bình thường hóa một hệ thống trong đó Iran quyết định ai được phép sử dụng", ông nói.

Nhà ngoại giao Mỹ thậm chí cho rằng Iran coi Hormuz như “vũ khí hạt nhân kinh tế” để gây áp lực lên các bên.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi Axios đưa tin rằng Iran đã đề xuất một thỏa thuận mở lại eo biển và chấm dứt xung đột, đồng thời trì hoãn đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran sang giai đoạn sau.

Cũng trong ngày 27/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận đề xuất mới từ Iran với các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao, đồng thời cho thấy Washington chưa hoàn toàn hài lòng với những gì Tehran đưa ra.

Khi được hỏi nếu xảy ra kịch bản không có thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran được thống nhất, ông Rubio trả lời rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Donald Trump..

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng mức độ trừng phạt đối với Iran hiện nay là rất lớn, áp lực đặt lên Iran là rất mạnh, và tôi cho rằng vẫn có thể gia tăng thêm nữa", ông nói.