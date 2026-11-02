Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar tại Moscow, Nga hôm 27/10 (Ảnh: Reuters).

Ngày 2/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các phiên liên lạc giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua vẫn tiếp diễn thông qua các bên trung gian.

Thông tin này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Iran và bên trung gian Qatar kết thúc với những đề xuất đã được điều chỉnh, nhưng không đạt được bước đột phá nào.

"Tôi có thể khẳng định rằng các cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, vấn đề này rất phức tạp", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết và nói thêm rằng, hai bên (Mỹ - Iran) đang trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian.

Trước đó, các cuộc đàm phán tại Doha đã kết thúc sau nhiều ngày thảo luận. Một quan chức nắm thông tin về cuộc đàm phán cho biết đoàn đàm phán Iran đã rời Doha hôm 1/11 theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, việc rời đi không xuất phát từ bất đồng hay trục trặc trong quá trình thương lượng. Quan chức này cho biết một dự thảo đề xuất đang được xem xét nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rằng xung đột có thể bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11, cả Trung Quốc và Nga hôm 2/11 đều lên tiếng phản đối khả năng tái diễn các hành động quân sự trong một cuộc chiến vốn đã gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi giá dầu giảm gần 4% trong ngày 2/11 do hy vọng các nỗ lực trung gian có thể dẫn đến giải pháp ngoại giao, các nguồn tin Iran cho rằng khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công mới vẫn lớn hơn triển vọng đạt được thỏa thuận.

Ông Baghaei cho biết kế hoạch Iran đưa ra hồi tháng 9 nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn là trọng tâm của các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, đề xuất này có thể được rút ngắn thời gian thực hiện.

“Cơ sở của đối thoại và đàm phán giữa Iran và Mỹ thông qua các bên trung gian vẫn là đề xuất gồm 7 bước của Iran, hiện đã được rút gọn, cho phép triển khai trong vòng 2 ngày”, ông Baghaei nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bác bỏ đề xuất gồm 7 bước của Iran hồi tháng 9. Theo kế hoạch này, Mỹ sẽ chấm dứt lệnh phong tỏa các cảng của Iran và Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Washington phải miễn trừ các biện pháp hạn chế đối với hoạt động bán dầu của Iran và hủy bỏ các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tehran. Sau đó, hai bên tiến hành đàm phán về những vấn đề khác.

Ông Baghaei nhấn mạnh việc rút gọn kế hoạch không làm thay đổi lập trường cơ bản của Iran và Tehran chỉ có thể quay lại đàm phán về chương trình hạt nhân sau khi xác minh tất cả điều kiện của nước này được đáp ứng.

Khi được hỏi liệu khả năng chuyển kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran sang một quốc gia khác có được đưa ra trong các cuộc đàm phán hay không và Tehran có thể chấp thuận phương án này không, ông Baghaei trả lời không.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2 đã khiến Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng, đồng thời Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Xung đột cũng kéo theo nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh, cũng như xung đột tái diễn tại Yemen. Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ sẽ không tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các cuộc tấn công được nối lại, với kế hoạch nhắm mục tiêu cả bên trong và bên ngoài Trung Đông.