Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, ngày 2/11 cảnh báo những tín hiệu về các kế hoạch hành động quân sự mới của Mỹ nhắm vào Iran đang gây ra lo ngại.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Moscow ủng hộ nỗ lực của các bên trung gian, hỗ trợ tiến trình đàm phán, đồng thời sẵn sàng đóng góp vào việc tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề Iran.

“Trải nghiệm đau thương trong những tháng gần đây cho thấy rằng, các cuộc phiêu lưu quân sự gây ra thương vong và sự tàn phá tại Iran không thể khuất phục ý chí của người dân Iran trong việc bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước. Những ai đang đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới nên suy nghĩ kỹ về điều này”, bà Zakharova cảnh báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Moscow hy vọng tình hình tại eo biển Hormuz sẽ sớm trở lại bình thường, đồng thời tính đến những lợi ích chính đáng của tất cả các bên.

Bà Zakharova khẳng định Nga hoan nghênh cuộc gặp cấp cao giữa Iran và các bên tham gia Hiệp ước Mecca, nhấn mạnh rằng đối thoại giữa các nước láng giềng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi tạp chí The Atlantic dẫn lời các cố vấn của nhà lãnh đạo Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 3/11.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 2/11, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Ali Bagheri Kani, tuyên bố Tehran kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời luôn sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, quan chức an ninh cấp cao của Iran đã trình bày lập trường của Tehran về tình hình khu vực. Ông nhấn mạnh Iran sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như chống lại mọi sức ép và đe dọa.

Ông Kani cũng khẳng định Tehran vẫn cởi mở với đối thoại cùng tất cả các bên, đồng thời tích cực nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump liên tục phát đi tín hiệu rằng Mỹ sẽ sớm ra quyết định về cuộc chiến Iran. Theo chủ nhân Nhà Trắng, Mỹ sẽ chấm dứt cuộc chiến Iran bằng cách này hay cách khác, hoặc nối lại chiến dịch tập kích, hoặc đạt được thỏa thuận với Tehran.

Truyền thông đưa tin, Tổng thống Trump có thể sẽ kích hoạt chiến dịch tấn công chớp nhoáng, cường độ cao nhằm vào Iran trong tương lai gần. Động thái này có thể diễn ra ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Tổng thống Trump ngày 31/10 tuyên bố Mỹ đã vô hiệu hóa phần lớn sức mạnh quân sự của Iran, nhưng vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần phải “xử lý”. Ông khẳng định các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn “diễn ra suôn sẻ”, nhưng theo ông, Tehran “không đáng tin cậy”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington vẫn cởi mở với một giải pháp ngoại giao.

Tháng trước, Iran đã đề xuất kế hoạch 7 ngày thông qua phía Qatar. Theo đó, Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz và tái khởi động đàm phán hạt nhân trong vòng một tuần nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với việc bán dầu mỏ của nước này và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng.