Iran nói muốn mở lại eo biển Hormuz trong 2 ngày, sẵn sàng cho mọi kịch bản

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, các đề xuất đang được phía Iran thảo luận với bên trung gian Qatar trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết kế hoạch đang được thảo luận bắt nguồn từ đề xuất 7 ngày mà Tehran từng đưa ra trước đó. Theo ông, phía Qatar đã đề nghị rút ngắn thời gian triển khai xuống còn 5 ngày hoặc ít hơn, và các bên đã trao đổi về phương án này trong chuyến thăm Iran của phái đoàn Qatar hôm 31/10.

"Chúng tôi hiện đã đạt được một kế hoạch rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn 2 ngày. Trong ngày đầu tiên, Mỹ sẽ triển khai một loạt biện pháp. Sang ngày thứ hai, eo biển Hormuz sẽ được mở lại và hoạt động hàng hải sẽ trở về trạng thái như trước đây", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh Tehran yêu cầu công nhận tuyến hàng hải qua Hormuz mà nước này đã thảo luận với Oman, đồng thời đóng cửa các tuyến đường khác.

Ông khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz theo các điều kiện của Iran "sẽ tạo tiền đề để Tehran và Washington nối lại đàm phán, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng".

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này phụ thuộc vào việc Washington có thực hiện các điều kiện của Tehran hay không.

Ông cũng cho biết Iran đã xem kỹ nội dung bức thư do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi tới, trong đó đề cập đến việc duy trì đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những bất đồng còn tồn tại giữa hai nước.

Ông Araghchi đánh giá nỗ lực duy trì cánh cửa đàm phán của Washington là một tín hiệu tích cực, nhưng cảnh báo Mỹ sẽ mắc thêm sai lầm nếu sử dụng động thái này nhằm gây chia rẽ.

Iran cảnh báo sẵn sàng cho mọi kịch bản

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Araghchi khẳng định các lực lượng vũ trang Iran hiện có mức độ sẵn sàng chiến đấu cao hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây và Tehran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố nếu xung đột bùng phát trở lại, Mỹ sẽ không đạt được các mục tiêu như mong muốn. Ông cũng thừa nhận Iran đang chịu sức ép kinh tế, nhưng khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ lập trường vì những khó khăn này.

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaei, quan chức an ninh cấp cao của Iran, cho biết đã xem bức thư do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi. Ông cho rằng giọng điệu của Washington đã thay đổi hoàn toàn và coi đây là một dấu hiệu rất tích cực.

Tuy nhiên, ông Rezaei nhấn mạnh Mỹ đã liên tục thúc đẩy đàm phán trong hơn một tháng qua, nhưng Iran tuyên bố sẽ không thương lượng cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng. Ông cũng khẳng định eo biển Hormuz khó có thể được mở lại nếu Iran chưa đạt được những yêu cầu của mình.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 31/10 cho hay các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp và Tehran muốn đạt được một thỏa thuận.

Phát biểu với báo giới tại một bữa tiệc Halloween ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, ông Trump nói Iran muốn đạt được thỏa thuận, nhưng cho rằng Tehran không đáng tin cậy.

"Họ không đáng tin cậy lắm. Họ đạt được thỏa thuận rồi lại rút lui", ông Trump nói, đồng thời cho biết Washington sẽ chờ xem Iran có thực sự muốn đạt được thỏa thuận hay không.

Khi được hỏi về thời gian dự kiến cho các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian, Tổng thống Mỹ nói Washington không quá vội vàng.