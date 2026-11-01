Chiến sự Ukraine tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga, Ukraine tiếp tục "ăn miếng trả miếng"

Trang tin Rybar cho biết, trong đêm 30, rạng sáng 31/10, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Tình trạng mất điện trên diện rộng đã được ghi nhận tại Dnipropetrovsk, Pavlohrad và Kiev sau hàng loạt đợt tập kích.

Một nhóm thường dân sơ tán từ Oleshky - những người bày tỏ nguyện vọng được sinh sống tại Nga - đã được đưa đến một trung tâm lưu trú tạm thời ở Crimea.

Quân đội Ukraine (AFU) thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Cộng hòa Bashkortostan, một cơ sở công nghiệp tại vùng Rostov, cùng nhiều cơ sở hạ tầng dân sự tại Lugansk và Donetsk.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Kstovo thuộc loại lớn nhất của Nga rạng sáng 1/11, gây cháy nổ dữ dội (Video: Exilenova+).

Kênh Military Summary đưa tin, khoảng 300 UAV và 24 tên lửa của Nga được sử dụng trong ngày 31/10. Ttrung tâm đường sắt Dnipro bị phá hủy, Kiev đối mặt với tình trạng mất điện từ 15 đến 17,5 giờ mỗi ngày.

Việc Mỹ đồng ý bán 500 quả Patriot PAC-3 khiến Ukraine phần nào nhẹ nhõm, cơn khát đạn phòng không để đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga sẽ được giải tỏa, nhưng phải chờ sản xuất mới và quá trình này có thể mất tới vài năm. Trong khi đó, châu Âu đang cạn kiệt kho vũ khí của chính mình.

Nga sử dụng đạn chùm phá hủy loạt trực thăng Ukraine tại một sân bay dã chiến ở gần tiền tuyến Donetsk (Video tư liệu: Bộ Quốc phòng Nga).

Robot tấn công của Ukraine xung phong, bước ngoặt lớn

Theo Military Summary, bản chất cuộc xung đột dường như đã thay đổi. Một bước ngoặt lớn xảy ra khi robot tấn công của Ukraine đồng loạt xung phong đột kích vào phòng tuyến đối phương gần Liman - hoàn toàn không có sự tham gia của con người. Tuy nhiên, có ít nhất 5 chiếc như vậy bị UAV Nga phá hủy.

Trang tin Rybar cho hay, binh sĩ Nga bất ngờ xuất hiện ở khu vực phía tây nam Kupyansk. Giao tranh tại đây đã kéo dài hơn một năm, với việc lực lượng Moscow vẫn nắm giữ thế chủ động trong khu vực này. Thậm chí, Military Summary còn lạc quan hơn khi đưa tin thành phố hiện "hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga" - đà tiến về phía Shevchenkove đã bắt đầu.

Quân đội Nga đã phần nào chặn được đà phản công của Ukraine, giành lại thế chủ động xung quanh Kupyansk, đồng thời có thêm những bước tiến mới về phía tây thành phố (Ảnh: Rybar).

Từ hướng Borova (Kharkov), có thêm thông tin về việc lực lượng Kiev đột phá - lần này là gần khu vực Zelenyi Hai. Nhiều khả năng các vị trí phòng thủ của Nga ở cửa ngõ ngôi làng này đã bị mất từ ​​trước đó, nhưng thông tin về tiền tuyến chỉ có thể được cập nhật sau khi có các hình ảnh xác thực.

Quân đội Ukraine tích cực phản công trên hướng Borova thuộc vùng Kharkov, giành lại một số vị trí gần khu định cư Zelenyi Hai (Ảnh: Rybar).

Tại mặt trận Sloviansk, một nhóm bộ binh Ukraine bị trúng hỏa lực ở phía tây Tykhonivka. Tình hình dọc theo tuyến Yurkovka - Rai-Aleksandrovka nhìn chung không có thay đổi đáng kể.

Ukraine tiếp tục phản công trên trục Sloviansk - Kramatorsk nhưng nhìn chung tiền tuyến chưa có thay đổi lớn (Ảnh: Rybar).

Trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự sáng chủ nhật, 1/11, phóng viên chiến trường Evgeniy Lisitsyn cho biết, trên mặt trận Dnipropetrovsk, AFU tiếp tục các đợt tấn công dữ dội tại Komar và đang nỗ lực thiết lập chỗ đứng ở khu định cư Vesele lân cận.

Tại mặt trận Kupyansk, có báo cáo cho thấy RFAF đã cải thiện vị trí gần ga đường sắt Kupyansk-Yuzhny, đồng thời đạt được những bước tiến ở khu vực phía tây thành phố.

Từ các vùng kiểm soát màu đỏ, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây Kupyansk, chiếm thêm nhiều vị trí mới (Ảnh: Evgeniy Lisitsyn).

Về phía Zaporizhia, giao tranh đang diễn ra gần Volnianka và Omelnyk. Lực lượng Moscow được cho là đã tiến về phía tây của tuyến Chervonyi Yar - Nikolske. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công cũng đã được thực hiện nhắm vào một số tuyến đường tiếp tế của AFU dọc theo 2 con sông Verkhnia Tersa và Zherebets.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở Volnianka và Omelnyk thuộc mặt trận Zaporizhia, tuy nhiên chưa có bước ngoặt lớn nào xảy ra (Ảnh: Evgeniy Lisitsyn).

DeepState: Nga đột phá gần Nikolaevka

Dự án phân tích DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin, quân đội Nga đạt được bước tiến gần Nikolaevka thuộc vùng Donetsk.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã tiến lên gần Nikolaevka".

Trước đó, hôm 28/10, DeepState xác nhận RFAF có những bước tiến gần Vozdvizhevka và Lugovskoye thuộc vùng Zaporizhia.

Những ngày khốc liệt ở Dobropillia

Ở Dobropillia, lực lượng Moscow đang tiến hành các hoạt động quét sạch đối phương bên trong khu đô thị lõi, dần dần tiến về phía vùng ngoại ô tây bắc. Phía Ukraine đang cố gắng kéo dài trận chiến tại thành phố này cho đến khi thời tiết trở nên lạnh giá, vốn sẽ gây khó khăn hơn cho Nga trong việc điều động quân tiếp viện, theo Rybar.

Quân đội Nga liên tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Dobropillia, áp sát Bilozerske -một trong những thành trì lớn cuối cùng của Ukraine ở đông bắc Donetsk (Ảnh: Rybar).

Kênh ZOV Military cho biết, vị trí tiền tuyến của RFAF trong một tòa nhà nhiều tầng ở Dobropillia bị UAV Ukraine bắn phá. Quân đội Nga đã phát triển được hơn 1km và chiếm giữ các vị trí mới ở trung tâm thành phố. Họ coi như kiểm soát hoàn toàn quận Molodyozhny.

Trận chiến Dobropillia dần đi đến hồi kết khi binh sĩ Nga tiến xa tới 1km, tràn ngập thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Phóng viên chiến trường Evgeniy Lisitsyn sáng 1/11 báo cáo, tại mặt trận Dobropillia, có thông tin cho biết quân đội Nga đã mở rộng quyền kiểm soát về phía bắc Vesele Pole, trong khi khu định cư Vesele đã chuyển sang trạng thái "vùng xám".

Ukraine tuyên bố chặn đứng nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tác chiến tối 31/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, tính từ đầu ngày, 245 cuộc đụng độ đã diễn ra, trong đó mặt trận Pokrovsk nóng nhất với 55 trận giao tranh.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky - Kursk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole và Orekhov.