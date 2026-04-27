Chủ tịch Quốc hội Iran: Mỹ cạn dần "lá bài kinh tế" với phía Tehran

Ông Qalibaf cho biết Mỹ đã sử dụng gần hết các "lá bài" trong cuộc đối đầu kinh tế với Iran, đồng thời lập luận rằng Tehran vẫn còn nhiều "quân bài" quan trọng.

Trong một bài đăng trên tài khoản X vào ngày 26/4, ông Qalibaf đã nêu ra các “lá bài kinh tế” của 2 bên, bác bỏ những tuyên bố của quan chức Mỹ về ưu thế vượt trội của phía Washington.

Ông đưa ra một “phương trình” so sánh các "lá bài" của Iran nhằm làm ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng, bao gồm 2 eo biển Hormuz, Bab el-Mandeb và các đường ống dầu. Trong khi đó, ông cho rằng Mỹ đã và sắp sử dụng các biện pháp nhằm đối phó như xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, quản lý nhu cầu và điều chỉnh giá.

Ông nhấn mạnh rằng một số lựa chọn của Iran vẫn chưa được sử dụng, trong khi Mỹ đã triển khai hoặc sử dụng phần lớn công cụ của mình.

Ông cho rằng, Mỹ đang đối mặt với các hạn chế khi nói về biện pháp kinh tế. Theo ông, phương trình dầu mỏ toàn cầu vẫn cân bằng, với việc Iran còn sở hữu nhiều "quân bài" quan trọng chưa sử dụng.

Các quan chức Iran nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này duy trì toàn quyền kiểm soát có chủ quyền đối với các điểm nghẽn năng lượng quan trọng cung cấp một phần lớn dầu mỏ toàn cầu. Những “lá bài” này phần lớn vẫn chưa được sử dụng, mang lại cho Tehran độ linh hoạt đáng kể để phản ứng trước bất kỳ sự leo thang nào.

Trong khi đó, Axios dẫn nguồn tin cho biết, Iran dường như đã gửi cho Mỹ một đề xuất mới, trong đó có việc trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân, nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.

Kế hoạch này, được chuyển qua các bên trung gian tại Pakistan, kêu gọi kéo dài lệnh ngừng bắn để các bên có thể tiến tới chấm dứt xung đột một cách lâu dài. Theo Axios, các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ diễn ra muộn hơn, chỉ sau khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz.

Các nhà trung gian Pakistan đã chuyển đề xuất tới Nhà Trắng, nhưng chưa rõ liệu Mỹ có muốn xem xét hay không. Axios cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức một cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng vào ngày 27/4 với các quan chức an ninh quốc gia và đối ngoại.

“Đây là các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí”, bà Olivia Wales, người phát ngôn Nhà Trắng, cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

“Như Tổng thống đã nói, Mỹ nắm lợi thế và sẽ chỉ ký một thỏa thuận đặt lợi ích người dân Mỹ lên hàng đầu, không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", bà nhấn mạnh.

Các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình về cuộc xung đột ở Iran đã bị đình lại vào cuối tuần sau khi ông Trump hủy chuyến đi dự kiến của các đặc phái viên cấp cao, ngược lại, Tehran tuyên bố sẽ không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.

Ngày 25/4, ông Trump cho biết đã nhận được một kế hoạch mới từ Iran, cho biết Tehran nhanh chóng gửi đề xuất sau khi ông yêu cầu các đặc phái viên hủy chuyến đi tới Pakistan để đàm phán.

“Điều thú vị là khi tôi hủy, chỉ trong 10 phút, chúng tôi đã nhận được một tài liệu mới tốt hơn nhiều”, ông Trump nói với các phóng viên. Iran “đã đề nghị rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ”, ông nói thêm mà không nêu chi tiết.

Dù lệnh ngừng bắn phần lớn được duy trì từ đầu tháng 4, cả 2 bên vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, khiến điểm nghẽn năng lượng quan trọng này gần như không thể lưu thông.

Sự gián đoạn đối với khoảng 1/5 dòng chảy dầu mỏ toàn cầu được Tổ chức năng lượng quốc tế gọi là cú sốc nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.

Lực lượng Mỹ thực thi phong tỏa các cảng Iran đã buộc 38 tàu phải quay đầu hoặc trở lại cảng, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Đáp lại, Iran cũng áp đặt phong tỏa riêng tại Hormuz, sử dụng “hạm đội muỗi” gồm các xuồng vũ trang.

Lưu lượng tàu qua lại hiện gần như bằng 0, so với khoảng 135 chuyến mỗi ngày trước khi xung đột bắt đầu ngày 28/2.