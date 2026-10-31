Lãnh tụ Tối cao Iran ra chỉ thị cứng rắn cho quân đội

Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tasnim).

Cụ thể, ông Khamenei chỉ thị các lãnh đạo quân sự Iran cần bảo đảm rằng mọi cấp độ hoặc hình thức đe dọa từ đối phương với Tehran đều phải nhận được phản ứng “ngay lập tức, mạnh mẽ và không bị giới hạn về mặt địa lý”.

Trong cuộc gặp với các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vũ trang, Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh rằng “khả năng sẵn sàng chiến đấu một cách chủ động, thông minh để đối đầu mạnh mẽ với đối thủ là điều kiện tiên quyết cơ bản nhằm đạt được mức độ răn đe tối đa”.

Ông tuyên bố, nếu các đối thủ của Iran nối lại các cuộc tấn công, “chính Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo và người dân Iran sẽ quyết định khi nào và trong những điều kiện nào các cuộc tấn công đó chấm dứt”.

Tổng tư lệnh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải “tăng cường hệ thống tình báo quân sự”, nâng cao năng lực quốc phòng tự chủ cả về “học thuyết” lẫn “chiến thuật”, đồng thời “tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh hiện đại hóa thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới nổi”.

Ông cũng đề cao tầm quan trọng của việc “củng cố nền tảng tinh thần và tinh thần chiến đấu”, song song với “những nỗ lực không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của các quân nhân và cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết”.

Trong một chỉ thị khác, Lãnh tụ Iran yêu cầu “cập nhật toàn diện cơ sở dữ liệu về các mục tiêu quân sự”, nhằm bảo đảm rằng “tất cả tài sản hữu hình và vô hình của đối thủ Mỹ và Israel đều nằm trong tầm với của các lực lượng vũ trang”.

Ông mô tả sự ủng hộ trên toàn quốc dành cho Lực lượng Vũ trang là “một trong những trụ cột của khả năng răn đe trước các lực lượng nước ngoài chống Iran".

Đề cập đến việc người dân hiện diện tại các quảng trường công cộng trên khắp Iran trong suốt 8 tháng qua, Lãnh tụ Iran nói rằng cùng với sự kiên cường của các lực lượng quân đội, cảnh sát và Basij, điều này “đã bảo vệ và sẽ tiếp tục bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Iran cũng như hệ thống Hồi giáo”.

Đại giáo chủ Khamenei cũng bày tỏ sự trân trọng đối với “sự kiên cường sáng suốt của Mặt trận Kháng chiến tại nhiều quốc gia”, đồng thời mô tả “sự thống nhất giữa các lĩnh vực tác chiến” là “yếu tố mang tính quyết định, có tác động chiến lược đến việc định hình trật tự chính trị và an ninh mới ở Tây Á”.

Ông bày tỏ hy vọng trật tự mới sẽ ngày càng “tạo tiền đề cho sự đoàn kết giữa các quốc gia và chính phủ Hồi giáo, cũng như sự hình thành Nền văn minh Hồi giáo mới”.

Tại cuộc gặp, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng Liên quân các lực lượng vũ trang Iran; Thiếu tướng Amir Hatami, Tư lệnh Lục quân; và Thiếu tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã trình bày báo cáo về mức độ sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng phòng thủ nước này dọc bờ biển vịnh Ba Tư, tại các khu vực tác chiến ở eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như dọc các tuyến biên giới phía tây bắc và đông nam.

Họ cũng báo cáo với Lãnh tụ Tối cao về mức tăng sản lượng gấp nhiều lần đối với các loại đạn dược chủ chốt, cùng các loại vũ khí trinh sát, hỗ trợ và chiến đấu.

Bày tỏ hài lòng với những biện pháp đã được triển khai, Đại giáo chủ Khamenei đề nghị các chỉ huy cấp cao chuyển lời “cảm ơn và sự trân trọng sâu sắc” của ông tới toàn thể lực lượng quân đội, cảnh sát và Basij, các quân nhân và nhân viên thuộc những lực lượng này, đội ngũ nhân viên tận tụy của Bộ Quốc phòng cùng gia đình họ.