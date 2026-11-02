Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với kênh Right Side Broadcasting Network (RSBN) vào ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm, theo cách này hay cách khác”. Ông nhấn mạnh rằng Tehran buộc phải đi đến một thỏa thuận, nếu không Washington sẽ tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột.

Ông Trump khẳng định Mỹ đã giành được thắng lợi lớn trước Iran.

“Chúng ta đã giành được thắng lợi lớn, và chúng ta sẽ sớm giải quyết dứt điểm vấn đề, theo cách này hay cách khác”, ông nhấn mạnh.

Ông Trump một lần nữa khẳng định cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, thông qua một thỏa thuận hoặc một đợt tấn công khác từ phía Mỹ.

“Hoặc là họ sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ tự mình chấm dứt cuộc chiến đó. Chấm dứt vấn đề đó - có thể theo cách dễ dàng hơn”, ông Trump nói, ngụ ý rằng một đợt tấn công khác của Mỹ có thể sẽ mang lại kết quả nhanh chóng hơn so với những lần trước đó.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran hy vọng rằng Mỹ sẽ đủ sáng suốt để chọn con đường ngoại giao.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức và hy vọng rằng phía bên kia (Mỹ) sẽ thể hiện sự sáng suốt cần thiết để chọn ngoại giao thay vì các phương án khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản khác", ông phát biểu trên đài truyền hình Iran.

Theo nhà ngoại giao cấp cao của Iran, các lực lượng vũ trang nước này hiện nay mạnh hơn nhiều so với thời điểm diễn ra hai cuộc xung đột trước đây. Ông cho biết Iran đã sẵn sàng cho cả hai phương diện: ngoại giao và quốc phòng.

Theo người phát ngôn Hassan Qashqavi, Ngoại trưởng Araghchi đã thông báo với Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran rằng Tehran vẫn giữ vững lập trường đối với 7 điều kiện đã nêu trước đó.

Ông Qashqavi cho biết, Ngoại trưởng Araghchi đã báo cáo với ủy ban về các diễn biến ngoại giao và khu vực gần đây, bao gồm các chuyến thăm Iran của các phái đoàn từ Pakistan, Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Qashqavi, cuộc họp cũng đề cập đến các chỉ đạo từ Lãnh tụ Tối cao Iran về việc chuẩn bị cho “bất kỳ tình huống bất thường nào”, trong đó đặc biệt chú trọng vào việc đảm bảo khả năng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang.

Tháng trước, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định mọi tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ đều phụ thuộc vào việc Washington chấp nhận 7 điều kiện của Iran. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính sách gây áp lực kết hợp với các biện pháp lôi kéo của Mỹ sẽ không có tác dụng đối với Iran.

Ông Qalibaf cho biết Iran đã nhiều lần nêu rõ các điều kiện với các bên trung gian, khẳng định rằng sẽ không thể đạt được đột phá ngoại giao nào nếu cả 7 điều kiện của Tehran không được chấp nhận.

Trước đó, Iran đã đưa ra bản đề xuất 7 điểm với lộ trình thực hiện kéo dài 7 ngày nhằm chấm dứt các hành động thù địch, mở lại eo biển Hormuz và sau đó khởi động các cuộc đàm phán toàn diện về chương trình hạt nhân của nước này.

Theo các điều kiện mà Iran đặt ra cho thỏa thuận, trong vòng 7 ngày, Mỹ phải tìm cách chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Li Băng; giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran; miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran. Sau đó, vào ngày cuối cùng, Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz.