Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei (Ảnh: Reuters).

Trong một thông điệp được đăng tải trên tài khoản X ngày 1/11, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Ali Abdollahi cho biết, Iran đang sử dụng toàn bộ năng lực tình báo của mình để giám sát mọi động thái của đối phương, đồng thời liên tục cập nhật danh sách các mục tiêu.

Ông nhấn mạnh rằng một khi phát hiện dấu hiệu đối phương sắp động binh, Iran sẽ không chờ đợi đối phương tiến hành tấn công trước mới lựa chọn thời điểm và cách thức đáp trả.

"Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ, ngay lập tức và không giới hạn bởi phạm vi địa lý", ông cảnh báo.

Trong một thông điệp riêng gửi tới nhân dân Iran sau những chỉ thị của Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Hosseini Khamenei tới các chỉ huy quân sự cấp cao, ông Abdollahi cho biết lực lượng Iran đã hoàn toàn sẵn sàng đương đầu với một cuộc xung đột mới.

Ông tuyên bố quân đội Iran đã xác định các mục tiêu và tài sản của đối phương trên một vùng địa lý rộng lớn hơn trước. Ông cũng cho hay, quân đội Iran sẽ sử dụng các thiết bị tiên tiến cùng công nghệ hiện đại và liên tục nâng cao năng lực.

Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này sẽ bị đáp trả bằng các loại vũ khí mới.

"Theo chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao ban hành cho các lực lượng vũ trang, chúng tôi sẽ giáng những đòn đáp trả đối phương bằng các loại vũ khí mới”, ông cảnh báo.

Mặc dù vậy, ông cũng nhắc lại rằng Tehran vẫn sẵn sàng mở cửa cho ngoại giao nếu Mỹ đáp ứng 7 điều kiện của Iran.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Hosseini Khamenei đã nhấn mạnh trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao về việc sẵn sàng cho một cuộc đối đầu mạnh mẽ. Ông chỉ đạo quân đội phải đáp trả ngay lập tức, hiệu quả và không giới hạn về địa lý trước bất kỳ mối đe dọa nào. Ông đồng thời ra lệnh cập nhật toàn diện cơ sở dữ liệu mục tiêu để đưa tất cả tài sản vật chất và phi vật chất của đối phương vào tầm ngắm.

Nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi tăng cường năng lực tình báo quân sự, mở rộng các học thuyết và công nghệ quốc phòng tự lực.

Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể nối lại chiến dịch tập kích Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Phát biểu với phóng viên cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng vũ trang, cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran và Mỹ không còn nhiều mục tiêu ở Iran.

"Chúng tôi vẫn còn phải xử lý, là một hoặc hai địa điểm, nhưng có thể làm điều đó trong 10 phút. Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch", ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng sau đó nhấn mạnh: "Mỹ đã giành chiến thắng lớn và sẽ sớm khép lại cuộc chiến này, bằng cách này hay cách khác. Hoặc họ sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ tự kết thúc cuộc chiến”.