Bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow (Ảnh: AFP).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 1/11 cho biết, thông tin do lực lượng thực thi pháp luật Mỹ chia sẻ với Nga đã dẫn đến việc bắt giữ một công dân Nga chưa đủ tuổi thành niên. FSB này nói rằng họ “cảm ơn phía Mỹ vì đã cung cấp thông tin”.

“FSB, phối hợp với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra, đã tiến hành điều tra thông tin nhận được từ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ về việc chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố tại Bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow. Kết quả của các biện pháp này, lực lượng thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ một công dân Nga chưa thành niên", thông báo viết.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow phát đi cảnh báo an ninh hôm 31/10, cho biết họ “nắm được thông tin về một mối đe dọa liên quan đến một sự kiện có thể gây thương vong hàng loạt” tại Khu bảo tồn Bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow.

Sau đó, theo truyền thông nhà nước Nga, một số sự kiện dự kiến diễn ra tại địa điểm này sau đó đã bị hủy và các biện pháp an ninh được triển khai.

Theo FSB, nghi phạm chưa được công bố danh tính bị bắt giữ sau khi đăng lên TikTok những hình ảnh bản thân mặc trang phục chiến thuật và cầm một “vật thể giống súng tự động”, đồng thời chia sẻ ảnh chụp tại Khu bảo tồn Bảo tàng Tsaritsyno kèm chú thích: “Tôi đã tìm thấy một địa điểm”.

FSB cho biết thiếu niên này theo dõi một kênh theo tư tưởng tân phát xít trên Telegram và thực hiện “một số lượng đáng kể truy vấn tìm kiếm liên quan đến các vụ khủng bố, thảm sát hàng loạt và những hành vi bạo lực khác trong quá khứ”.

Việc Mỹ chia sẻ cảnh báo an ninh với các quốc gia khác không phải điều bất thường. Bộ Ngoại giao Mỹ duy trì chính sách “nghĩa vụ cảnh báo” từ lâu và có trách nhiệm thông báo cho các cộng đồng người Mỹ sinh sống ở nước ngoài về những mối đe dọa.

Cảnh báo được đưa ra hôm 31/10 cho biết chính phủ Mỹ đang “phối hợp với các cơ quan chức năng phù hợp của Nga để ứng phó”.