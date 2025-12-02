Ukraine nêu vấn đề khó đàm phán nhất trong thỏa thuận chấm dứt xung đột

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến dự họp báo chung tại Điện Elysee ngày 1/12 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào ngày 1/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán về "kế hoạch hòa bình" do Mỹ đề xuất "là một quá trình vẫn chưa hoàn tất".

Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận vấn đề lãnh thổ là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình.

“Vấn đề lãnh thổ là khó khăn nhất. Các vấn đề về tài chính và tái thiết rất khó giải quyết nếu không có sự hiện diện của các đối tác châu Âu. Và các đảm bảo an ninh đòi hỏi những cam kết cụ thể từ Mỹ và châu Âu”, ông Zelensky nói thêm.

Theo ông Zelensky, đây là 3 vấn đề chính trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình và Ukraine phải rất “thận trọng”.

Tổng thống Zelensky cảm ơn các nhóm đàm phán của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng "kế hoạch hòa bình có vẻ khả quan hơn".

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine và Mỹ đã dành 6,5 giờ để thảo luận về các vấn đề lãnh thổ và "chỉ tập trung vào những điểm cụ thể".

Nhà lãnh đạo Nga xác nhận các cuộc đàm phán với Mỹ đang diễn ra. Washington đã chia sẻ lập trường với các quan chức Ukraine và hiện muốn thảo luận về chủ đề tương tự với Moscow.

Trong cuộc họp báo tại Paris, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Ông lưu ý rằng tình hình có thể thay đổi từng ngày.

"Hôm qua, đã có các cuộc đàm phán tại Mỹ. Ngày mai, một đại diện của Tổng thống Mỹ sẽ đến Nga. Chúng tôi đang nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này, và nó phải được chấm dứt trong danh dự", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Paris vào ngày 1/12 để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về con đường chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Chuyến thăm Pháp của Tổng thống Zelensky diễn ra sau các cuộc hội đàm giữa các quan chức Ukraine và Mỹ tại Florida (Mỹ) vào cuối tuần trước. Ngày 2/12, ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến cũng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn tiếp tục.

Trong cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida ngày 30/11, dự thảo thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được hoàn tất.

RBC News dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc thảo luận tại Florida của phái đoàn Ukraine và Mỹ tập trung nhiều vào vấn đề lãnh thổ, và chủ đề Ukraine có thể gia nhập NATO cũng được nêu ra.

ABC News đưa tin các cuộc thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ đang diễn ra, nhưng vấn đề nhượng bộ lãnh thổ dường như đã đi vào bế tắc. Ukraine từ chối nhượng bộ các vùng lãnh thổ chưa bị kiểm soát ở Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) cho Nga.

Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán nói với ABC News rằng Nga vẫn chưa sẵn sàng thảo luận về bất kỳ hình thức ngừng bắn nào, trong khi Ukraine không muốn nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào.

Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán cũng đề cập đến việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, số phận của các tài sản bị đóng băng của Nga, và khả năng bầu cử ở Ukraine.

Nguồn tin nhận định, khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận hòa bình là rất thấp. Theo ABC News, nhà lãnh đạo Điện Kremlin tự tin vào bước tiến trên chiến trường của Nga và sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Kiev chấp nhận các điều khoản của Moscow.

Một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát gần 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trong các tuyên bố chính thức, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.