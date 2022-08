Nghị sĩ Crimea kêu gọi tấn công vào các cơ quan đầu não của Ukraine

Tháp truyền hình Kiev bị không kích hồi đầu tháng 3/2022 (Ảnh: Reuters).

"Các nhà điều tra cần phải tìm thêm bằng chứng về vụ nổ ở Dzhankoi, nhưng rõ ràng các đặc vụ của Kiev đang tăng cường hành động. Do không thể làm những thứ lớn hơn, họ chỉ có thể gây tổn thất nhỏ (cho Nga)", hãng thông tấn TASS dẫn bình luận của Chủ tịch Nghị viện Crimea Vladimir Konstantinov trên Telegram ngày 17/8

Ông Konstantinov nhấn mạnh thêm: "Trong tình hình đó, việc nhắm vào các cơ quan đầu não ra quyết định của Ukraine là biện pháp kịp thời và hiệu quả nhất".

Kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ nổ tại căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea. Chỉ trong vòng 1 tuần trở lại đây, 3 căn cứ quân sự Nga ở đây đều ghi nhận những vụ nổ lớn.

Tuần trước, một kho đạn ở căn cứ không quân Saky phát nổ. Mặc dù Nga nói rằng, đây là do đạn kích nổ do vi phạm an toàn cháy nổ và không gây thiệt hại đáng kể, song ảnh chụp vệ tinh của phương Tây cho thấy dường như 7-8 máy bay chiến đấu ở đây bị phá hủy.

Về vụ nổ kho đạn ở Dzhankoi hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga xác định đó là hậu quả của hành động "phá hoại có chủ đích", song không đề cập trực tiếp đến Ukraine.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014. Trong các cuộc hòa đàm với Ukraine, Nga nêu rõ lập trường rằng, vấn đề Crimea "không thể thương lượng". Moscow cũng cảnh báo đáp trả mạnh mẽ và không loại trừ kịch bản nhắm vào các cơ quan đầu não của Ukraine nếu Kiev tấn công vào Crimea.

Bất chấp cảnh báo này, giới chức Ukraine tuyên bố, xung đột chỉ chấm dứt khi họ giành lại quyền kiểm soát Crimea.