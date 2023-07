Nga và Ukraine cáo buộc nhau tấn công tàu ở Biển Đen

Tàu tuần tra Sergei Kotov của hải quân Nga (Ảnh: Drive).

Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã tập kích vào tỉnh Odessa đêm 23/7, rạng sáng 24/7. Vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng trên sông Danube ở thành phố Reni, khiến một kho chứa ngũ cốc bị phá hủy và một số kho chứa khác hư hại.

Cũng trong cuộc tấn công này, một tàu của Romania bị hư hại nhẹ. Truyền thông địa phương dẫn thông báo từ Bộ ngoại giao Romania cho biết đại diện Tổng lãnh sự quán tại Odessa đã vào cuộc điều tra.

Theo báo cáo ban đầu mà đại diện lãnh sự quán Romania nhận được từ chính quyền Ukraine, con tàu bị hư hại nhẹ và vẫn tiếp tục hành trình. Ngoài ra, không có công dân Romania nào bị thương trong các vụ tập kích các cảng của Ukraine trên sông Danube, Bộ Ngoại giao Romania cho biết thêm.

Thành phố Reni được coi là trung tâm vận tải quan trọng bên sông Danube, đưa ngũ cốc Ukraine sang Romania.

Tổng thống Romania Klaus Iohannis cho rằng các cuộc tấn công của Nga đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh ở Biển Đen.

"Sự leo thang gần đây đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh ở Biển Đen. Nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, do đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu", ông nói.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 cáo buộc quân đội Ukraine tấn công tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga bằng hai xuồng không người lái. Tuy nhiên, cả hai chiếc xuồng trên đều bị tàu của Nga phá hủy nên không có thương vong.

Tàu tuần tra Sergei Kotov 22160 là tàu hộ tống thứ 4 trong loạt tàu tuần tra cấp 3 của Nga, được trang bị tên lửa dẫn đường tầm ngắn và tầm xa. Tàu được biên chế vào Hạm đội Biển Đen của Nga vào ngày 30/7 năm ngoái.

Vụ tấn công tàu tuần tra Sergei Kotov được cho là cách Ukraine đáp trả lời đe dọa của Nga vào một ngày trước đó rằng bất kỳ tàu dân sự nào đi đến các cảng của Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu quân sự.

Trước đó vào hôm 20/7, cơ quan này cũng cảnh báo rằng họ sẽ coi tất cả tàu hướng đến các cảng của Nga ở Biển Đen, cũng như hướng tới các cảng ở khu vực họ kiểm soát, là chở hàng hóa quân sự.

Cảnh báo đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu từ 0h ngày 20/7, họ sẽ coi tất cả các tàu đi đến các cảng của Ukraine đều có thể là tàu chở hàng quân sự, cũng như các quốc gia có quốc kỳ treo trên tàu đi đến các cảng của Ukraine là các bên ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột hiện nay.

Moscow cảnh báo các khu vực phía đông nam và tây bắc của hải phận quốc tế ở Biển Đen tạm thời không an toàn cho giao thông hàng hải, nhưng không nêu chi tiết về các khu vực sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó, Nga tuyên bố rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, với lý do Ukraine liên tục tấn công vào cầu Crimea. Đây là thỏa thuận đạt được hồi tháng 7/2022 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do xung đột giữa Nga và Ukraine - nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.