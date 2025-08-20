Nga nêu điều kiện then chốt về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi không thể đồng ý với việc đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh tập thể, mà không có Liên bang Nga. Điều này sẽ không hiệu quả", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố hôm 20/8.

Theo ông Lavrov, Nga phải tham gia vào các quyết định về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và nếu không có sự tham gia của Nga, việc này sẽ trở nên vô nghĩa.

"Tôi chắc chắn rằng ở phương Tây và đặc biệt là ở Mỹ, họ hoàn toàn hiểu rõ rằng việc thảo luận nghiêm túc các vấn đề an ninh mà không có sự tham gia của Liên bang Nga là một điều không tưởng và sẽ không đi đến đâu”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng cho biết Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc có thể cung cấp các đảm bảo an ninh công bằng cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow cũng phải đóng một vai trò nhất định.

"Về các thông tin cho rằng Anh, Pháp và Đức muốn xây dựng đảm bảo an ninh tập thể, chúng tôi ủng hộ việc giúp cho các đảm bảo này thực sự đáng tin cậy", ông Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng nên dựa trên khuôn khổ đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022.

"Phái đoàn của chúng tôi sau đó đã đồng ý xây dựng các đảm bảo an ninh với sự tham gia của tất cả thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh. Đức, Thổ Nhĩ Kỳ cũng được đề cập, cũng như các nước khác có thể quan tâm đến việc gia nhập nhóm này”, ông Lavrov nói thêm.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8 để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm tìm hướng giúp chấm dứt xung đột.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đẩy nhanh các cuộc đàm phán về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ Ukraine đưa ra những đảm bảo ràng buộc để ngăn các cuộc tấn công trong tương lai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18/8 tuyên bố các đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ không liên quan đến tư cách thành viên NATO, mà thay vào đó là xây dựng lực lượng quân sự Ukraine hùng mạnh với sự hỗ trợ của một "liên minh tự nguyện" gồm hơn 30 quốc gia.

Các quan chức châu Âu tiết lộ một loạt cuộc họp giữa các quốc gia tham gia "liên minh tự nguyện" có thể diễn ra trong những ngày tới để thảo luận chi tiết.

Bloomberg ngày 19/8 đưa tin kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể được hoàn tất trong tuần này. Các quan chức châu Âu được cho là đã thảo luận về việc gửi quân đội Anh và Pháp đến Ukraine, cùng với các lực lượng từ khoảng 10 quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng tin Fox News vào ngày 19/8 rằng Washington có thể cung cấp hỗ trợ trên không như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng loại trừ việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ.