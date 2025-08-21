Ông Putin: Nga có lá chắn hạt nhân đáng tin cậy

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

“Chúng ta có quyền tự hào về những tên tuổi xuất sắc đã đặt nền móng cho dự án hạt nhân cũng như nhiều thế hệ nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia tài năng", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bức điện đăng trên trang web của Điện Kremlin khi ông gửi lời chúc mừng tới các công nhân và cựu chiến binh ngành công nghiệp hạt nhân nhân kỷ niệm 80 năm thành lập.

Ông nhấn mạnh: "Nhờ vào sự chuyên nghiệp và cống hiến của họ, hàng trăm doanh nghiệp mới, viện nghiên cứu và cục thiết kế đã được thành lập qua các năm, hình thành nên một tổ hợp khoa học - công nghiệp thống nhất và tạo ra lá chắn hạt nhân vững chắc cho đất nước”.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng các nhà khoa học hạt nhân Nga sẽ tiếp tục củng cố hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.

“Việc thành lập ngành công nghiệp hạt nhân vào năm 1945 là một sự kiện lớn, thực sự có tính bước ngoặt trong lịch sử đất nước chúng ta, một thành tựu rực rỡ của tiến bộ khoa học - công nghệ, góp phần định hình sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ngành năng lượng, y tế và công nghiệp quốc phòng. Nó đã góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và đạt được thế cân bằng chiến lược,” ông Putin nhấn mạnh.

Theo lời Tổng thống Putin, ngành công nghiệp hạt nhân hiện nay thể hiện sức mạnh công nghệ của Nga, và đội ngũ Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga (Rosatom) tiếp nối những truyền thống sáng tạo của các bậc tiền bối.

“Các bạn đang giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ nhằm đưa công nghệ đột phá vào các lĩnh vực kinh tế then chốt, triển khai các dự án hạ tầng, hiện đại hóa hạm đội tàu phá băng hạt nhân, đồng thời đóng góp đáng kể cho khám phá vũ trụ”, ông Putin bổ sung.

Là quốc gia kế thừa kho vũ khí nguyên tử khổng lồ thời Liên Xô, Nga hiện nằm trong số ít quốc gia có khả năng răn đe hạt nhân chiến lược trên thế giới.

Bộ ba răn đe hạt nhân của Nga gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân. Bộ ba này nhằm hạn chế nguy cơ lực lượng chiến lược của một quốc gia bị xóa sổ trong đòn phủ đầu, đảm bảo năng lực trả đũa.

Nga đã nâng cấp đáng kể kho vũ khí hạt nhân trong những năm gần đây. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat đã được Nga đưa vào phục vụ chiến đấu vào tháng 9/2023. Là một trong những vũ khí hạt nhân có uy lực nhất của Nga, tên lửa Sarmat có tầm bắn khoảng 18.000km và có thể mang theo tải trọng khoảng 10 tấn.

Hồi tháng 6, Tổng thống Putin khẳng định Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới với 95% hệ thống, thiết bị trong lực lượng được hiện đại hóa.