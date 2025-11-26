Nhiều thống kê độc lập gần đây cho thấy Liutyi là UAV đã thực hiện phần lớn các cuộc tập kích vào cơ sở năng lượng và hạ tầng công nghiệp của Nga. Nó thậm chí được một số chuyên gia gọi với biệt danh “khắc tinh của nhà máy lọc dầu Nga”.

UAV này có khả năng vượt hàng nghìn km để đánh trúng các mục tiêu chiến lược có giá trị cao như kho nhiên liệu, trạm bơm dầu, nhà máy lọc dầu và trung tâm hậu cần.

“Mũi kim thép” giúp Ukraine nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga (Video: United24).

Được phát triển vào năm 2024, Liutyi ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về khả năng tập kích các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga của Ukraine.

Liutyi sử dụng thiết kế sợi thủy tinh gia cố kim loại, giúp UAV vừa nhẹ vừa bền, phù hợp cho các nhiệm vụ tầm xa. Cũng nhờ cấu trúc gọn nhẹ, Liutyi có thể cất cánh từ các đường băng dã chiến, thậm chí là từ các đường cao tốc.

UAV có sải cánh 6,7m, thân dài 4,4m, cùng trọng lượng cất cánh gần 300kg. Ban đầu, Liutyi được trang bị đầu đạn nặng khoảng 50kg, sau đó các phiên bản nâng cấp đã tăng tải trọng lên tới 75kg. UAV có tốc độ tối đa khoảng 200km/h, tầm bay hiệu quả trên 1.000km, trong khi các biến thể mới có khả năng vươn tới 2.000km.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại kho dầu ở Bryansk, Nga (Ảnh: Reuters).

Liutyi được thiết kế để hoạt động theo cơ chế mô-đun. Các bộ phận có thể điều chỉnh tùy theo nhiệm vụ, từ trinh sát đến tấn công cảm tử. Hệ thống dẫn đường kết hợp định vị vệ tinh, theo dõi địa hình và dẫn đường quán tính, giúp UAV tự lựa chọn đường bay để giảm nguy cơ bị radar phát hiện.

Liutyi vẫn phải đối mặt với một số thách thức nhất định, khi Nga tăng cường phòng không nhiều lớp và đẩy mạnh tác chiến điện tử, khiến số UAV bị đánh chặn tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, một số linh kiện quan trọng của Liutyi cũng phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, tạo áp lực lớn cho chuỗi cung ứng khi nhu cầu sản xuất ngày càng lớn.

Ukraine đang mở rộng khả năng không kích bằng các UAV nội địa, đồng thời đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 30.000 chiếc vào năm 2025. Trong bối cảnh này, Liutyi trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược tác chiến bằng UAV mà Ukraine xây dựng.

UAV này phản ánh xu thế của tác chiến hiện đại, nơi những phương tiện giá hợp lý, dễ sản xuất và triển khai số lượng lớn trở thành yếu tố chiến lược.

Tố Uyên