Nga tuyên bố tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine

Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường Ukraine, trong khi Ukraine thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng (Ảnh: Getty).

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, ngày 17/9 cho biết cho biết quân đội Nga đang giành được bước tiến ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine cũng như ở các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

“Quân đội chúng ta trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiến công trên hầu như mọi hướng”, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Gerasimov.

“Và các trận đánh dữ dội nhất đang diễn ra ở hướng Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine bằng mọi cách và bất chấp thương vong đang cố gắng vô ích nhằm ngăn chặn bước tiến của chúng ta để giành lại thế chủ động”, ông nói thêm.

Theo ông Gerasimov, quân đội Ukraine “đã điều động các đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến nhất từ những khu vực khác tới đây và điều đó tạo điều kiện cho Nga tiến công ở những hướng khác”.

Trong cuộc tiến quân chậm rãi qua miền Đông Ukraine, các lực lượng Nga đã duy trì những đợt tấn công mạnh quanh Pokrovsk thuộc vùng Donetsk suốt nhiều tháng.

Ông Gerasimov cũng nói rằng quân đội Nga đang đạt tiến triển trong việc kiểm soát Kupiansk, một thành phố gần như bị tàn phá hoàn toàn ở vùng Kharkov, phía Đông Bắc Ukraine, cũng như Yampil ở phía Đông.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Sky News trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán Nga sẽ mở thêm các đợt tiến công mới nhưng nhấn mạnh Moscow đã không đạt được thành công đáng kể nào trên tiền tuyến trong thời gian gần đây.

“Nhìn chung, tôi thực sự hài lòng khi 3 đợt tiến công gần đây của Nga đều thất bại, dù họ đang lên kế hoạch cho 2 cuộc tiến công lớn nữa. Theo tôi, đó là một tín hiệu quan trọng”, ông nói.

Một chỉ huy Ukraine trong tuần này cũng cho biết lực lượng của ông đã đẩy lùi một đợt tiến công của Nga gần Pokrovsk, trong khi kênh quân sự nổi tiếng DeepState của Ukraine, vốn sử dụng bản đồ nguồn mở để theo dõi chuyển động quân sự, báo cáo rằng quân đội Ukraine đã giành thắng lợi ở một thị trấn gần đó.

Phát ngôn viên của một đơn vị Ukraine gần Kupiansk hôm 17/9 cho biết, một nỗ lực tiến công của Nga vào thị trấn này đã khiến nhiều binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm và chưa có dấu hiệu lắng xuống bất chấp các nỗ lực trung gian hòa đàm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giới chức Mỹ tuyên bố, Washington sẵn sàng siết lệnh trừng phạt Nga nếu các cuộc hòa đàm tiếp tục không có tiến triển.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt các gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine theo cơ chế mới, mà theo đó vũ khí của Mỹ được các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chi trả. Mỗi gói trị giá 500 triệu USD. Tổng thống Zelensky tiết lộ 2 gói viện trợ này sẽ bao gồm cả tên lửa cho tổ hợp Patriot và Himars.