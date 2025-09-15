Điện Kremlin cảnh báo cứng rắn NATO về “cuộc chiến với Nga”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"NATO đang trong cuộc chiến với Nga. Điều đó là hiển nhiên và không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 15/9.

"NATO thực tế đã tham gia vào cuộc chiến này (xung đột Ukraine). NATO hỗ trợ cả gián tiếp và trực tiếp cho chính quyền Kiev. Do đó, có thể nói một cách chắc chắn rằng NATO đang trong cuộc chiến với Nga”, ông Peskov nói thêm.

Phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra để đáp trả tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, người đã đặt câu hỏi về ý tưởng đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng quân đội NATO.

Bộ trưởng Sikorski lập luận rằng các nước phương Tây ủng hộ Kiev đang lo ngại về một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, trong bối cảnh Moscow nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine, dù là lực lượng gìn giữ hòa bình hay bất kỳ hình thức nào khác.

Ông Peskov cho rằng khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tham gia vào cuộc xung đột Ukraine.

Theo Viện Kiel của Đức, ít nhất 41 quốc gia đã tham gia hỗ trợ Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, thông qua hỗ trợ quân sự, nhân đạo hoặc tài chính. Phần lớn sự hỗ trợ đến từ các thành viên NATO, với 29 trong số 32 quốc gia thành viên cung cấp tài chính, cũng như các hệ thống vũ khí từ xe bọc thép, pháo binh, máy bay và các hệ thống phòng không đến máy bay không người lái, tên lửa và các thiết bị khác.

Nga cho rằng NATO cũng đang thúc đẩy việc tăng cường quân sự hóa để đối phó Moscow, cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO tại châu Âu lên 5% GDP. Một số quan chức NATO thậm chí tuyên bố Nga có thể tấn công các quốc gia thành viên một khi xung đột Ukraine được giải quyết.

Moscow đã bác bỏ những tuyên bố này là vô lý, cáo buộc phương Tây kích động tâm lý bài Nga để biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự và đánh lạc hướng khỏi các vấn đề trong nước.

Moscow nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một trong những nguyên nhân chính gây ra xung đột, đồng thời khẳng định bất kỳ giải pháp nào nhằm giải quyết xung đột cũng phải tính đến an ninh của Nga bằng cách đảm bảo việc phi quân sự hóa cũng như tình trạng trung lập, phi hạt nhân của Ukraine.

Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết xung đột

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng đối thoại về việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Nga vẫn cởi mở và sẵn sàng đối thoại", ông Peskov nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng giải quyết khủng hoảng ở Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, châu Âu không quan tâm đến việc cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine.

"Không ai muốn đi sâu vào bản chất của cuộc xung đột, châu Âu đang can thiệp, nhưng châu Âu không chú ý đến nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này", ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, tiến trình giải quyết xung đột ở Ukraine đang bị Kiev làm chậm lại.

"Chính quyền Kiev chưa sẵn sàng để thực sự bắt đầu các cuộc thảo luận nghiêm túc. Có những lời kêu gọi về một cuộc họp như vậy, một cuộc họp ngay lập tức, nhưng nhiều khả năng, điều này nhằm mục đích tạo ra hiệu ứng cảm xúc nhất thời từ những lời kêu gọi như vậy", ông Peskov nói, đồng thời cho biết Kiev hiện chưa sẵn sàng bắt đầu các cuộc thảo luận nghiêm túc trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về Ukraine.