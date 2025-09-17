Tổng thống Ukraine: Nga lên dây cót cho hai chiến dịch tấn công lớn

Binh lính Nga điều khiển phương tiện quân sự (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News được công bố hôm 16/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cả 3 chiến dịch tấn công gần đây của Nga ở Ukraine đều “thất bại”.

Ông Zelensky cũng xác nhận Nga đang lên kế hoạch cho 2 chiến dịch tấn công quy mô lớn nữa tại Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đây là một tín hiệu rất quan trọng. Ông nói thêm rằng, các chiến dịch của Nga “thất bại” vì Moscow đang “chịu tổn thất nặng nề về quân số và mất lượng lớn trang thiết bị”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đã đẩy lùi chiến dịch tấn công của Nga tại Sumy và Moscow đã chịu tổn thất nặng nề.

"Chúng tôi có thể khẳng định chiến dịch tấn công của Nga tại Sumy đã bị lực lượng của chúng tôi phá vỡ hoàn toàn. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực biên giới của vùng Sumy, nhưng lực lượng Nga ở hướng Sumy đã mất khả năng tấn công do những tổn thất mà họ phải hứng chịu", Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng tin rằng lực lượng Nga sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine. Theo ông, đây không thể là một “quân bài” mặc cả của Nga.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 16/9 cho biết, kể từ đầu năm 2025, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiếp tục đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga, vô hiệu hóa hơn 305.000 binh sĩ Nga.

Ông Syrskyi nói thêm rằng quân đội Ukraine cũng gây ra tổn thất nặng nề về trang thiết bị của Nga. Ông xác nhận gần 30.000 phương tiện của Nga đã bị phá hủy trong giai đoạn này, làm suy yếu đáng kể khả năng hậu cần và cơ động của Moscow trên chiến trường.

Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine không cần phải gửi binh lính ra nước ngoài huấn luyện vì quân đội nước này đã rút được nhiều kinh nghiệm hơn khi chiến đấu với quân đội Nga.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Kiev đã cử các nhóm tân binh đến Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Mỹ và các quốc gia khác, chủ yếu để huấn luyện sử dụng xe bọc thép và pháo binh do phương Tây sản xuất.

Ông Zelensky cho biết hiện tại chỉ có Nga và Ukraine biết cách tiến hành một cuộc chiến tranh "công nghệ" hiện đại, đặc biệt là sử dụng máy bay không người lái tối tân, và Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình.

"Chúng tôi đang mời các sĩ quan và đại diện của các quốc gia khác đến học tập tại đây. Một số người trong số họ sẽ đến. Về mặt công nghệ, chúng tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất. Chúng tôi có thể chia sẻ cho toàn thế giới”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm.

Ông Zelensky cho biết công nghệ và chiến thuật trên chiến trường phát triển nhanh hơn tốc độ phương Tây đưa ra quyết định viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi những nước ủng hộ Kiev tiếp tục gây thêm áp lực lên Nga.