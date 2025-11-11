Nga tuyên bố kiểm soát thêm một loạt vùng lãnh thổ ở Ukraine

Kupyansk là thành phố chiến lược về giao thông, kết nối đường sắt và đường bộ ở Đông Bắc Ukraine (Ảnh: IZ).

“Chúng tôi đã kiểm soát kho chứa dầu ở rìa phía đông Kupyansk. Các ga tàu Olivino và Park Vostochnogo Pribytiya đã hoàn toàn bị kiểm soát”, một chỉ huy của Nga cho biết trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 11/11.

Đồng thời, ông cho biết quân đội Nga đang tiến hành truy quét tại ga Kupyansk - Sortirovochnaya.

“Đơn vị đang tiến hành các hoạt động tác chiến để dọn sạch ga đường sắt Kupyansk - Sortirovochnaya. Chúng tôi đang gây thiệt hại lên các vị trí của Ukraine ở khu vực khu định cư Kupyansk - Uzlovoy”, viên chỉ huy nói.

Ông cho biết thêm, Nga đã đẩy hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi phố Dzerzhinsky ở Kupyansk.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine bị mắc kẹt trong Kupyansk thuộc vùng Kharkov và Pokrovsk thuộc Donetsk.

Kiev phủ nhận các tuyên bố từ Nga rằng các đơn vị Ukraine đã bị bao vây trong Kupyansk và khẳng định cuộc tấn công đang được đẩy lùi thành công.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang muốn che giấu hoặc không nắm được tình hình thực tế.

Theo bản cập nhật của Moscow, đợt tiến công mới nhất khiến Kiev thiệt hại tới 60 binh sĩ và 16 khí tài hạng nặng, bao gồm xe bọc thép, một trạm radar và 3 trạm tác chiến điện tử.

Kupyansk là thành phố chiến lược về giao thông, kết nối đường sắt và đường bộ ở Đông Bắc Ukraine. Nơi này nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine tại tỉnh Kharkov. Nếu kiểm soát được Kupyansk, quân đội Nga có thể tiến sâu hơn về phía tây.

Nga từng kiểm soát Kupyansk ở giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine giành lại sau một cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022.

Tuần trước, một viên chỉ huy của Nga tuyên bố Moscow có khả năng kiểm soát hoàn toàn Kupyansk sau vài ngày.

Tại mặt trận miền Đông, tình hình ở Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk cũng đang rất căng thẳng. Lực lượng Ukraine vẫn đang cố thủ ở đây và bác bỏ thông tin hàng nghìn binh sĩ của họ đang bị bao vây. Quân đội Ukraine cho biết, tình hình tuy khó khăn những vẫn trong tầm kiểm soát.

Trong khi đó, theo giới quan sát, việc Pokrovsk thất thủ khó tránh khỏi, do vậy Kiev nên cân nhắc rút quân chiến thuật trước khi quá muộn nhằm hạn chế tổn thất.

Trong một diễn biến khác, DeepState, một nhóm phân tích quân sự Ukraine, cho biết Nga đã kiểm soát làng Katerynivka thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông và làng Novomykolayivka thuộc tỉnh Zaporizhia ở miền Nam, đồng thời đã tiến quân ở nhiều hướng trên cả 2 khu vực.

Ngày 10/11, DeepState ghi nhận sự mở rộng đáng kể của “vùng xám” dọc theo tuyến Solodke - Novomykolayivka - Rivnopillia - Nove - Novouspenivske ở tỉnh Zaporizhia.

“Khu vực này từ lâu vẫn là bất khả xâm phạm đối với lực lượng Nga. Tuy nhiên, hiện nay một con đường mới đang mở ra, có thể làm phức tạp công tác phòng thủ khu định cư then chốt này”, DeepState nhận định.